Pau Gasol culmina temporada con marcas de 20.000 puntos y 56 triples

No importa el equipo en el que se encuentre, que sea titular o sexto hombre, ni mucho menos la edad, el veterano pívot Pau Gasol hizo historia en el último partido de la temporada regular con los Spurs de San Antonio al conseguir dos nuevas marcas.

Ante los Jazz de Utah, aunque su equipo de los Spurs de San Antonio perdió (101-97), el mayor de los hermanos Gasol, a sus 36 años, 16 como profesional de la NBA, aportó 13 puntos que le permitieron llegar a los 20.001 puntos, marca que muy pocos han podido conseguir.

"Es realmente muy emotivo", declaró Gasol al concluir el partido disputado en Salt Lake City. "Es difícil imaginar que se puede llegar a esos números".

Sin embargo, Gasol reconoció que a la vez era el resultado del gran trabajo personal realizado y de toda la ayuda que había recibido desde que llegó a la NBA.

"Solo demuestra el tipo de jugador que soy, que he sido y lo duro que he tenido que trabajar hasta poder alcanzar este tipo de marcas", valoró Gasol que también se convirtió en el mejor triples de la temporada regular al conseguir 56 canastas de 64 intentos.

El jugador de Sant Boi se mostró agradecido por vivir momentos tan "especiales" y agradecido con los que le han ayudado.

"Estoy agradecido por este momento, agradecido por mis compañeros de equipo que han estado alrededor de mí y mis entrenadores que me han entrenado en los últimos años y me han permitido jugar de la manera que he jugado", subrayó.

Gasol disputó 23 minutos ante los Jazz, y anotó 6 de 13 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, capturó siete rebotes, y recuperó un balón.

El pívot español, que marcó su primer punto en la NBA el 1 de noviembre de 2001, con los Grizzlies de Memphis, es el cuadragésimo tercer jugador que alcanza la marca de los 20.000 puntos en el mejor baloncesto del mundo.

El triple anotado le permite, además, convertirse en el mejor triplista de la temporada regular (56-64) y el que mejor porcentaje tiene en la historia, si se toma como referencia los 50 lanzamientos en esta fase de la temporada.

El veterano escolta argentino Manu Ginóbili hizo también historia junto a Gasol al ser el que le dio la asistencia que permitió al jugador de Sant Boi llegar a los 20.000 tantos.