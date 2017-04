Kenti Robles, el corazón azteca del Atlético de Madrid Femenino

A Kenti Robles (Ciudad de México, 1991) le delata su sonrisa. Confiesa que es "feliz" en el Atlético de Madrid Femenino, aunque remarca que se siente así desde que comenzó a jugar al fútbol. "Entonces lo hacía por diversión, pero llegó un momento en el que creí que podía tomármelo más en serio", puntualiza.

La mexicana apostó de manera decidida por el sueño de ser profesional tras percatarse de que practicar ese deporte le llenaba. "Cuando empecé a jugar al fútbol mi planteamiento no era ese, pero se produjo un cambio cuando me di cuenta de que después de cada entrenamiento me iba a casa con una sonrisa", subraya.

La felicidad sigue iluminando su rostro cuando repasa el buen momento del Atlético de Madrid, cuando valora su rol en el equipo rojiblanco o cuando da voz al sueño más inmediato del vestuario: ganar la Liga. "Está en nuestra mano, dependemos de nosotras y por trabajo, dedicación y esfuerzo no va a ser", advierte.

A pocos metros del lugar escogido para la entrevista, en la Ciudad Deportiva Wanda, Diego Pablo Simeone supervisa la evolución de la escuadra masculina.

A una frase del técnico argentino remite, precisamente, Kenti Robles para explicar cómo van a afrontar ellas las seis finales que les separan del título. "Sería increíble conseguirlo", sostiene, "pero no es momento de pensar a la larga". "Como diría el Cholo, vamos partido a partido, pensando en sacar los próximos tres puntos este sábado ante el Valencia", indica.

La ventaja del Atlético de Madrid sobre el Barcelona, el segundo clasificado de la Liga Iberdrola de fútbol femenino, se situó en dos puntos al término de la vigésima cuarta jornada.

Quedan seis para la resolución del campeonato, con un cruce entre ambos en la penúltima fecha. "Para mí no es una presión sino una motivación poder seguir líderes. Es el Barça el que no puede cometer errores", comenta Kenti Robles acerca de su exequipo.

El desarrollo deportivo de la internacional mexicana se produjo en Cataluña. Primero, se enroló al Espanyol. Y, después, participó de la etapa más exitosa del Barcelona.

Con la casaca azulgrana vivió uno de los momentos más brillantes de su carrera. Ante 25.000 aficionados, en el mítico estadio de San Mamés, un gol suyo precipitó la consecución del título liguero ante un incrédulo Athletic Club de Bilbao.

Ahora es el Atlético de Madrid el club que ofrece a Kenti Robles la posibilidad de disfrutar del fútbol en grandes escenarios.

"El ejemplo más claro de que el club está apostando por nosotras es que han abierto el Vicente Calderón en dos ocasiones. La afición respondió. Cuando jugamos ante el Barça vinieron 14.000 personas y ante el Athletic, 10.000", destaca.

Convencida de que "el fútbol femenino es el presente y el futuro del fútbol", Kenti Robles presume de que la gente que se acerca a ver sus partidos "se va diciendo que quiere volver". "Esa es la mayor satisfacción porque se valora nuestro trabajo", abunda.

No siempre lo sintió así, aunque cree que la mentalidad "está cambiando en muchos sitios". "Ese cambio se debe a nuestra implicación y a nuestro trabajo. A pesar de que no nos equiparamos con los hombres, no nos rendiremos. Seguiremos trabajando por lo que nos merecemos", anuncia.

Desde la distancia, Kenti Robles sigue también la evolución del fútbol mexicano. "Este año han abierto la Liga pero están a años luz. El otro día, por ejemplo, vi a un equipo que entrenaba pero sólo los entrenadores tenían ropa. Es deprimente que las jugadoras traigan la ropa de su casa, que cada una se vista de un color. Eso no es apostar por el fútbol femenino", denuncia.

Kenti Robles lamenta igualmente el estancamiento de la selección mexicana. "¿Hay un apoyo? Sí. ¿El suficiente? Yo creo que no. En México no hay un plan, no hay una planificación clara. México tiene la materia prima, con grandes jugadores como Charlyn Corral, Nayeli Rangel, Verónica Pérez, Paloma Tajonar o Cecilia Santiago, pero no crecemos. Deberían dar un paso al frente y decir: creemos en ellas. Cuando sea así, nosotras no fallaremos", sentencia.

No fallar a los aficionados colchoneros se propone el plantel rojiblanco este sábado. El Atlético de Madrid Femenino recibe en Majadahonda al Valencia en la primera de las seis finales que les quedan para clausurar la Liga Iberdrola. Confían en lograrlo dada la unión del vestuario y la ilusión que les contagia Ángel Villacampa.

"Él es la clave de todo esto. Nos ha dado ganas y un trabajo que no teníamos anteriormente. Gracias a él somos lo que somos dentro del campo", cuenta Kenti Robles, orgullosa del nivel que les permite afrontar como líderes e invictas el tramo final del calendario. "Creo que van a llegar grandes cosas", concluye.