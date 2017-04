Hombre que compró camiseta por internet recibió una curiosa sorpresa

Al comprar por internet, puede correr el riesgo de recibir un producto diferente o incorrecto a la descripción original. Tal fue el caso del neoyorquino Jeremy Russel, el cual adquirió una camiseta a través de Amazon.

Sin embargo, el producto no llegó y en su lugar un vestido cayó en manos de Russel.

“Compré esta camiseta en Amazon y me enviaron un vestido. En el lado bueno, me hace ver un trasero estupendo”, escribió junto a la fotografía Rusell. La publicación realizada a través de Facebook, ya cuenta con más de 51.000 me gusta y 100 comentarios.