No hay infraestructura para los carros eléctricos, según algunos clientes

Se trata de automóviles por los que los futuros dueños pagarán solo el 5% de impuestos, lo que quiere decir que el IVA del 19%, y algunos aranceles adicionales, serán anulados. Los precios se reducen considerablemente y se trata de una iniciativa del Gobierno Nacional para contribuir con la sostenibilidad ambiental y reducir las emisiones tóxicas.

Juan Sebastián De Zubiría decidió, hace 4 años, transformar su Chevrolet Spark con motor tradicional, para que tuviera uno de tipo eléctrico. Dice que lo hizo con la motivación de proteger al medio ambiente. “Con un ingeniero eléctrico le quitamos todos los componentes asociados a la gasolina y le trajimos un motor eléctrico de 10 kilovatios de batería de plomo. Con ese sistema estábamos logrando una autonomía de 40 kilómetros, pero hace un año le cambié las baterías a unas de litio y hoy el carro me hace unos 95 kilómetros con carga de 6 horas”.

Y es que según la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos), solo en marzo, se vendieron en el país más de 21.000 unidades de carros y la expectativa para este año es que se vendan alrededor de 270.000. Además, Andemos asegura que, en el 2016, se produjeron más de 12 millones de toneladas de emisiones contaminantes solo por cuenta de los motores.

Por su parte, De Zubiría aseguró que hay que solucionar de alguna forma los problemas ambientales. “Los carros eléctricos en Bogotá no tienen pico y placa. Ahí hay buena motivación y además tenemos un debate a nivel mundial sobre el calentamiento global, pero no hace falta irse lejos. En Medellín, lo que está pasando con el aire es una tragedia y la única forma de solucionar esa tragedia es reducir el nivel de contaminación de los carros”.

Sin embargo, el dueño de este Spark, único en su clase, piensa también que hace falta trabajo del Gobierno para estimular la buena movilidad. “Usted no se alcanza a imaginar los problemas que he tenido para trámites. Duré cuatro meses para poder pasar la prueba técnico mecánica, porque cuando fui a los centros de servicio no tenían protocolo para carros eléctricos. Además, duré ocho meses tratando de que en el Sim me dieran la nueva tarjeta de propiedad porque en el sistema no cabía la opción de que mi carro tuviera motor eléctrico. Hay muchos trámites burocráticos que no estimulan para nada”, señaló De Zubiría.

Finalmente, el dueño del vehículo también afirmó que hace falta conocimiento de las personas para, por ejemplo, usar bien los puntos de carga, que se queja, son pocos y deficientes.