“No más violencia de Estado, no más violencia institucional”: mujeres víctimas

Siete meses después de que María Isabel Covaleda fue víctima de maltrato por su pareja, y que decidió abrir su Fundación Maisal Covaleda para luchar por la equidad de género y mostrar una voz de protesta en contra de la violencia hacia la mujer, ella ha sido testigo de este fenómeno que crece en silencio y que cada día le hace más daño al país.

Durante este tiempo contó que ha recibido cerca de 1.000 denuncias de mujeres víctimas, muchas de las cuales no se atreven a contar su historia por miedo y otras que buscan una guía sobre la ruta a seguir.

“Muchas de las mujeres que nos buscan quieren apoyo, buscan rutas de acceso y rutas para sus casos, porque acuden a las líneas institucionales y no consiguen una respuesta adecuada. Muchas veces las mandan a sitios donde no tenían que ir. (…) Lo que notamos es que no hay unos protocolos establecidos para que las mujeres sepamos a dónde acudir cuando seamos víctimas de violencia. Y las víctimas también piden protección”, dijo a Caracol Radio.

María Isabel todos los días les responde y les intenta ayudar en lo que más puede. Sin embargo, son tantos los casos, sistematizarlos no ha sido fácil. En este proceso avanza despacio, pero firme.

Ella solo pide algo al Gobierno: “pedimos que no nos victimicen más, no queremos más violencia de Estado, no queremos más violencia institucional hacia las mujeres. Queremos que haya más acciones proporcionales a los actos violentos que venimos recibiendo. Me parece importante que se tomen medidas de manera estructural para cambiar esta situación”.

Pero ella no es la única, “mi nombre es María Paula LaRotta, fui víctima de violencia intrafamiliar agravada. Pido al Gobierno no más violencia institucional, agilización en los procesos jurídicos y protección a las mujeres”, expresó a Caracol Radio.

Este es el clamor de cientos de mujeres que, a diario, se enfrentan a aberrantes episodios de violencia.

“A partir de la falta de garantías que genera el Estado a las personas que están siendo amenazadas, violentadas y revictimizadas, exigimos protección a nuestras mujeres para que este tipo de casos no se sigan repitiendo, replicando y normalizando en nuestra sociedad. La constante violencia que es ejercida hacia las mujeres, la imposición de conductas, la cosificación, como también la vulnerabilidad en que éstas se encuentran, son temas que cada vez deben abarcar más espacios en la agenda diaria”, manifestó el Movimiento Romper el Silencio.