Mocoa no tiene por qué reubicarse: Santos

El presidente Juan Manuel Santo confirmo que se adelantaron los estudios técnicos necesarios y se determinó, que si bien se reconstruirán algunos barrios destruidos en zonas que no sean de riesgo, Mocoa se mantendrá en su lugar.

Al término de una reunión del Puesto de Mando Unificado, confirmó que, "hicimos un estudio, Mocoa no tiene por qué reubicarse, sí se van a reubicar algunas de las propiedades y las construcciones que están en las zonas de alto riesgo no mitigables pero Mocoa no tiene por qué reubicarse".

Confirmo que ya tienen listo el primer lote, con un contrato formalizado para la construcción de las primeras 300 casas.

Explicó además que se han recibido 2.450 solicitudes de subsidios de vivienda, se han formado 780 contratos y se seguirán firmando a medida del trámite de las solicitudes.

En la noche de este mares Putumayo tendrá de nuevo suministró de energía eléctrica

El jefe de Estado además confirmo que de encenderá el sistema alternativo de energía quedando el 100 % de La Luz restablecida para el municipio y me general para todo el departamento de Putumayo.

En materia de agua se han entregado 15 millones de litros en 10 días, "cifra suficiente para abastecer el mínimo requerido, se está repartiendo cerca de 2 millones de litros diarios".

El próximo lunes se firmará además el contrato para el nuevo acueducto.