Blackberry gana el arbitraje contra Qualcomm y recibirá casi 815 millones

La empresa canadiense BlackBerry anunció hoy que ganó el arbitraje que mantenía con la compañía estadounidense Qualcomm por una larga disputa relacionada con el pago de regalías y recibirá casi 815 millones de dólares.

"BlackBerry y Qualcomm tienen una larga relación y siguen siendo valiosos socios tecnológicos. Estamos satisfechos con el resultado del arbitraje y esperamos seguir colaborando en el futuro", dijo en un comunicado el consejero delegado de la firma canadiense, John Chen.

Las dos compañías aceptaron en febrero del año pasado llevar su disputa a un tribunal de arbitraje, que se celebró en San Diego (California) entre el pasado 27 de febrero y el 3 de marzo siguiendo las reglas de los servicios de mediación y arbitraje judicial.

"Aunque Qualcomm no comparte esta decisión, (el arbitraje) es vinculante y no apelable", confirmó por su parte la empresa californiana, que añadió que el fallo no tiene efectos en sus acuerdos con otros titulares de licencias.

Qualcomm es uno de los mayores fabricantes de microchips para teléfonos celulares del mundo, especializada en la distribución de productos y servicios del sector de las comunicaciones digitales inalámbricas.

La victoria en el arbitraje disparaba el valor de las acciones de BlackBerry que se cotizan en Wall Street, donde a menos de dos horas del cierre de la jornada bursátil subían un 16,56 %, mientras que los títulos de Qualcomm caían un 3,10 %.