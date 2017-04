Ahmadineyad se registra como candidato a las presidenciales de Irán

El expresidente iraní conservador Mahmud Ahmadineyad se registró hoy como candidato a las elecciones presidenciales del próximo mayo, pese a que el líder supremo, Alí Jameneí, se lo había desaconsejado y él supuestamente había aceptado no concurrir.

Ahmadineyad acudió a la sede del Ministerio del Interior en Teherán para acompañar al dos veces vicepresidente Hamid Baqaí, también candidato, y finalmente rellenó los formularios de registro, confirmó a Efe un responsable de su oficina.

Está por ver si su candidatura es aceptada por el Consejo de Guardianes, pero este inesperado paso añade aún más incertidumbre a los comicios, en los que se espera que el actual presidente, el moderado Hasan Rohaní, busque la reelección.

El que fuera presidente entre 2005 y 2013 había especulado con presentarse a las elecciones, pero Jameneí le sugirió que no lo hiciera porque ello causaría "una sociedad bipolar que es perjudicial" para el país.

Sobre este punto, Ahmadineyad aseguró en una reciente entrevista con Efe: "Él es el líder. Me recomendó que no me presente y yo acepté".

Sin embargo, el expresidente declaró hoy a la prensa en el Ministerio del Interior: "la recomendación del líder no significaba que yo no me presente".

"Mi participación es como un apoyo a Baqaí", afirmó, en alusión a los rumores de que la candidatura del exvicepresidente y hombre de confianza de Ahmadineyad podría ser descalificado ya que pasó unos meses en la cárcel acusado de corrupción.

Los seguidores de Ahmadineyad habían convocado además una concentración frente a su casa el próximo viernes para pedirle que se presentara a las elecciones.

El registro de candidatos comenzó ayer y se prologará hasta el próximo 15 de abril y el Ministerio del Interior anunciará la lista definitiva los aceptados por el Consejo de Guardianes entre el 26 y 27 de abril.

Hasta ahora, se consideraba que los dos principales rivales eran el moderado Rohaní, elegido por el bloque reformista como su candidato, y el clérigo conservador Ebrahim Raisi, aunque ninguno de los dos se ha registrado por el momento.

El bloque oficial conservador o "principalista", al que no pertenece Ahmadineyad, está tratando de unificar filas en torno a un único candidato -Raisi- para tener más posibilidades de derrotar a Rohaní.