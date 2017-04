[Video] Sara Corrales fue el centro de atención en un bar de Medellín

La actriz colombiana aprovechó su visita a Medellín para demostrar sus doten en el baile, esto sucedió en un bar especializado en el porro, ritmo musical de la Región Caribe colombiana.

El video fue publicado por Corrales acompañado de texto “Pero ¿cómo venir a Medellín y no ir a bailarme unos porritos? Ah? Imposible! Anoche me pusieron a bailar cuán quinceañera, con todos los bailarines profesionales que había en el lugar. No saben cómo me gusta este género musical. Ufffffff!", fue el mensaje que acompañó el clip que está próximo a llegar a las 200.000 reproducciones”.

Sara tuvo que dejar sus estudios de Ingles en Los Ángeles para volver a México inesperadamente al recibir una propuesta para actuar en una película mexicana.