Orlando Bloom explica por qué se desnudó mientras hacía paddleboarding

El agosto pasado, el actor Orlando Bloom protagonizó uno de los grandes escándalos del verano cuando se publicaron una serie de fotografías en las que aparecía completamente desnudo sobre una tabla de surf mientras hacía paddleboarding durante unas vacaciones en Italia con su entonces novia Katy Perry.

Pese a que a muchos les sorprendió que una estrella de su magnitud se hubiera expuesto de tal manera, quitándose el bañador en un lugar público sin pensárselo dos veces, el intérprete de 'El señor de los anillos' y 'El Hobbit' justifica ahora su falta de precaución alegando que únicamente bajó la guardia durante un momento al sentirse "libre".

"Fue toda una sorpresa. Jamás me habría arriesgado de sospechar que algo así podía suceder. Me han fotografiado un millón de veces en un sinfín de situaciones diferentes. Por norma general tengo un buen radar para los paparazzi. Pero resulta que esa vez estábamos los dos completamente solos, durante cinco días, sin nadie a nuestro alrededor. Durante un instante me sentí completamente libre... ¿Qué más puedo decir?", explica el intérprete en el último número de la revista Elle.

Aunque las imágenes de Orlando remando como Dios le trajo al mundo pasarán a la posteridad, su relación con la estrella pop no sobrevivió al final del año. Sin embargo, entre ambos sigue existiendo un gran respeto y el cariño suficiente como para que el británico se siente cómodo hablando de su tiempo junto a Katy en público.

"Somos buenos amigos. Todo está bien entre nosotros. Somos adultos. Da la casualidad de que ella es un personaje muy público, pero en mi caso, no creo que a nadie le interese lo que haga o deje de hacer. No es asunto de nadie, en todo caso. Me parece que es algo positivo poder demostrar a los niños que las rupturas no tienen que acabar siempre de mala manera", apuntó.