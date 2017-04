La ficción televisiva toma París con el festival "Séries Mania"

La televisión y las plataformas digitales convierten a París desde mañana en epicentro de sus últimas novedades con el festival "Séries Mania", que en ocho ediciones se ha aupado, según los expertos, en una cita imprescindible para el sector.

Una selección de 60 series, entre ellas 31 preestrenos mundiales o internacionales, junto a un foro de coproducción, invitados de renombre y mesas redondas ocuparán hasta el 23 de abril distintas salas de la capital en el que para muchos proyectos supone su primer encuentro con el público.

De ellos, diez aspiran a hacerse con el premio del jurado presidido por Damon Lindelof, uno de los cerebros detrás de "Lost" y de "The Leftovers".

Las británicas "Born to kill" y "Broken", la francesa "King Kong", la noruega "Monster", la danesa "Ride upon the Storm" y la australiana "Seven Types of Ambiguity", que rivalizan por esa distinción, ofrecerán en París su estreno mundial.

Otras como la israelí "Your Honor", la estadounidense "I Love Dick" o la alemana "4 Blocks", que tendrán en Francia su primera proyección internacional, se encuentran igualmente en la competición oficial, junto a la también estadounidense "I'm Dying up Here".

Sus países de origen, según explicó a Efe el director artístico del festival, Frédéric Lavigne, son un reflejo de los núcleos más potentes de la creación televisiva en la actualidad, en la que EEUU mantiene su papel de líder y "gigantes como Francia a Alemania se han despertado".

Las más de 300 series entre las que los organizadores hicieron su selección testimonian igualmente la efervescencia del sector, fomentada por la irrupción de plataformas como Netflix o Amazon y por la apuesta por formatos más cortos.

La profusión de títulos empieza a plantear la duda de si se ha alcanzado una especie de "burbuja especulativa", una cuestión que será analizada en uno de los paneles y que según Lavigne todavía no corre el riesgo de explotar porque hay muchos medios de difusión y espectadores dispuestos a absorberlos.

El público, a juicio del director artístico, "se ha democratizado" e incluye cada vez más a cinéfilos que antes rechazaban las series y que ahora las colocan al mismo nivel que las producciones cinematográficas.

"El secreto sigue siendo tener buenos personajes. También el universo estético y una cierta realidad local. Lo que intenta gustar a todo el mundo no es forzosamente lo que tiene más éxito", añade Lavigne.

El festival ha querido dar voz en esta octava edición a creaciones "que cuenten algo sobre la sociedad", con una apuesta por la variedad de géneros, por "más comedia" y menos "series policíacas".

Y Lavigne cree que este certamen ha llegado a ocupar un puesto privilegiado en el sector porque fue "el primero de esta amplitud para el gran público".

Los adictos a las series podrán ver cara a cara a invitados como Julianna Margulies, rostro popular desde sus participaciones en "ER" o en "The Good Wife", a Adam Price, autor de "Borgen", o a Justin Theroux, protagonista de "The Leftovers".

En París estará también presente Pau Freixas, creador y director de la española "Sé quién eres", un thriller que mostrará en la capital sus dos primeros episodios y con el que espera el mismo éxito que su anterior proyecto, "Polseres vermelles".