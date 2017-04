Si eligen a Sampaoli, le deseo lo mejor: Edgardo Bauza

Edgardo Bauza, que fue despedido este lunes como técnico de la Selección Argentina, dijo hoy que el entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, "tiene capacidad" para ser el nuevo técnico de la Albiceleste y que le desea "lo mejor" en caso de que sea elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"(Sampaoli) gana y pierde como todos. Su historia obviamente lo avala y si lo eligen le deseo lo mejor. Tiene capacidad para poder serlo, tiene experiencia de selección, y eso lo va a ayudar", dijo Bauza en diálogo con TyC Sports.

'El Patón' insinuó que Sampaoli dialogó con los directivos de la AFA cuando él todavía estaba en el cargo, pero aseguró que eso no le molesta.

"A pesar de que él salió a decir de que no hablaron, yo creo alguna conversación deben haber tenido. Pero no viene al caso, no me causa nada. Particularmente me hubiese gustado seguir por todo lo que representaba estar al frente de la selección y tener la posibilidad de dirigir un Mundial", explicó.

"Al que le toque, le deseo lo mejor. Sea Sampaoli o los dos o tres técnicos que están dando vueltas. Los nombres que están diciendo son técnicos con capacidad y con experiencia. No hay que olvidarse que estamos quintos pero estamos muy cerquita del segundo puesto", añadió.

Marcelo Gallardo, de River Plate, y Diego Simeone, del Atlético del Madrid, son los principales candidatos para dirigir a la Albiceleste, según la prensa local.

Bauza volvió a agradecer a los jugadores, como lo hizo este martes en rueda de prensa, a quienes defendió de las "críticas injustificadas" que reciben.

El entrenador, de 59 años, dijo que sigue "pensando que Argentina va a salir campeón" del Mundial de Rusia 2018 y negó que los jugadores tengan incidencia en las citaciones o en el armado del equipo.

"Ni Mascherano ni Messi ni ningún jugador me ha condicionado en la citación de algún jugador o en la formación o algo por el estilo. Jamás. En los ocho meses que estuvimos jamás algún jugador ha hecho algún reproche. Soy un agradecido a los jugadores", afirmó.

Insistió en que Mauro Icardi, que está casado con Wanda Nara, expareja de Maxi López, compañero de Messi en el Barcelona, no fue convocado por "cuestiones futbolísticas".

"Con Icardi estuve reunido y sabe que si yo era el técnico en cualquier momento podía ser citado. Nadie en ningún momento me dijo nada ni por Icardi ni por nadie", enfatizó.

Bauza contó que se despidió de la mayoría de los jugadores, pero que con "seis o siete" no pudo comunicarse.

"Con Mascherano y Lionel, igual que con la gente del Juventus, fue complicado hablar. Con Mascherano alcancé hablar hace tres días, a Lionel le deje un mensaje e imagino que en estos días hablaré. Les manifesté la gratitud que tengo, porque cada vez que los he citado han dado todo", expresó.

Al ser consultado por los dichos de Diego Maradona, que aseguró que Bauza era un "traidor" por haberse reunido con Icardi, aseguró que "Diego tiene el derecho de decir lo que él quiera" por el lugar que ocupa en la historia del fútbol argentino.

"Después en algún momento nos vamos a encontrar, porque íbamos a cruzarnos para charlar y no pudimos, pero el día que hablemos y estemos juntos le voy a explicar por qué lo hice. Le había dicho a Icardi que si lo tenía que citar lo iba a citar, porque no hay ningún jugador que tenga problemas con él", explicó.