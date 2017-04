Sadio Mané promete regresar de su lesión "más fuerte que antes"

Sadio Mané, mediapunta senegalés del Liverpool, ha prometido este miércoles, un día después de pasar por el quirófano para tratarse una lesión de rodilla, que regresará "más fuerte y mejor jugador" que antes.

Mané, de 25 años, se perderá lo que resta de temporada tras sufrir, en un choque con el defensa Leighton Baines, una aparatosa lesión en el partido de Premier League del pasado 1 de abril en Anfield frente al Everton (3-1).

"Es maravilloso haber recibido tantos mensajes de apoyo de aficionados de todas partes del mundo", aseguró el futbolista africano en una carta publicada este miércoles en la página web del club.

"Me siento orgulloso y me da mucha fuerza que tantos seguidores del Liverpool FC y de la selección de Senegal me brinden su apoyo, y quiero darle las gracias a todos", añadió.

Mané, que llegó el pasado verano al equipo 'Red' por 34 millones de libras procedente del Southampton, confía en estar listo para el arranque de la pretemporada, y ha prometido que regresará "más fuerte" que antes de sufrir la lesión.

"Después de la operación de ayer voy a darlo todo para estar de vuelta sobre el terreno de juego lo antes posible, y para regresar más fuerte y mejor jugador que antes", señaló el senegalés, autor de 13 goles esta temporada.