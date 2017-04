He tenido una adaptación complicada al fútbol europeo: Marlos Moreno

Marlos Moreno, jugador del Deportivo de la Coruña, aseguró que ha tenido un proceso complicado de adaptación al fútbol europeo, desde su llegada al equipo español, cedido por el Manchester City.

La adaptación me ha resultado muy complicada, pero el entrenador me ha dado confianza y minutos, por lo que me estoy sintiendo mejor", sentenció el jugador en rueda de prensa.

A pesar de dar cuenta del suceso, Moreno argumentó que es un problema que sufren muchos futbolistas sudamericanos, al llegar a Europa. "No soy el único al que le ha pasado, tengo que seguir trabajando y no bajar la guardia. Tengo muy buenas condiciones y sé que algún día voy a explotarlas. Tengo que estar tranquilo", argumentó.

En la presente temporada con el Deportivo de la Coruña, Marlos Moreno acumula 1017 minutos en 20 partidos jugados, y aún no ha marcado goles con el conjunto español.