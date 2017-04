Marlos admite que su "adaptación" a Europa ha sido "muy complicada"

El internacional colombiano Marlos Moreno, extremo del Deportivo, ha admitido este miércoles que su "adaptación" al fútbol europeo, en el que debuta esta temporada, ha sido "muy complicada", si bien ha precisado que gracias a su mayor participación en los últimos encuentros se está "sintiendo mejor".

"Creo que la adaptación me ha resultado muy complicada, pero el entrenador me está generando confianza y dando minutos y me estoy sintiendo mejor", comentó en rueda de prensa.

Pese a que le ha costado adaptarse, el joven futbolista no se mostró "arrepentido" de salir de su país el pasado verano para firmar por el Manchester City inglés y ser cedido al Deportivo.

"A todos los jugadores que vienen a Europa el cambio se les hace complicado, no soy el único al que le ha pasado, y tengo que seguir trabajando y no bajar la guardia. Tengo muy buenas condiciones y sé que algún día voy a explotarlas. Tengo que estar tranquilo", comentó a los periodistas.

Marlos explicó que la gente le ha tratado "muy bien", cuenta con "grandes compañeros" en la plantilla y un cuerpo técnico que "tiene mucha confianza" depositada en él.

También le transmite "mucha confianza" el equipo que tiene sus derechos, el Manchester City, cuyos ojeadores le han felicitado, dijo, porque ahora está "sumando minutos" y se encuentra "un poco más adaptado".

El Deportivo tiene la opción de mantenerle una temporada más en la plantilla, hasta junio de 2018, una cuestión en la que el jugador no piensa por ahora y que dependerá también de "cómo acabe la temporada".

El exjugador del Atlético Nacional señaló que su actual entrenador, Pepe Mel, que cogió las riendas del equipo a finales de febrero, le ha pedido, al "igual" que el anterior, "que ocupe muy bien los espacios" y explote su "virtud, la velocidad".

En su último partido como local en el estadio de Riazor, Marlos fue uno de los más destacados del Deportivo, que no pudo pasar del empate ante el Granada (0-0), y, a pesar de haber recibido algunos silbidos durante el choque, su aportación e insistencia fueron reconocidos por los aficionados, que le despidieron con aplausos cuando fue sustituido en la segunda parte.

En cualquier caso, el extremo dijo que no tiene en cuenta la reacción de la grada porque está centrado "en el campo, que es lo más importante".

Por otra parte, el jugador colombiano calificó de "fundamental" el partido del próximo sábado ante el Málaga porque sumar los tres puntos acercaría la permanencia.

Marlos Moreno comentó que el equipo "está muy tranquilo" pese a haber enlazado cuatro partidos sin ganar y aseguró que tienen mucha seguridad de que va a conseguir quedarse en Primera División.