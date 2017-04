Alonso: Una de mis ambiciones es ganar la Triple Corona

El español Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula Uno, aseguró que una de sus ambiciones como piloto es "ganar la Triple Corona", el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans.

Alonso se expresó así en un comunicado de McLaren en el que informaba que este año correrá la prueba estadounidense y que por lo tanto no podrá competir en el Gran Premio del Principado, donde ya ha vencido en dos ocasiones.

"Es un logro que solo ha conseguido un piloto en la historia del automovilismo: Graham Hill. Es todo un desafío, un duro reto, pero estoy dispuesto a intentarlo. No sé cuándo voy a correr en Le Mans, pero intentaré hacerlo algún día. Solo tengo 35 años... tengo mucho tiempo para eso", aseguró.

El piloto asturiano reconoció que estaba "enormemente emocionado por disputar las 500 Millas de Indianápolis de este año con McLaren, Honda y Andretti Autosport", ya que precisó que la prueba norteamericana "es una de las carreras más famosas del calendario mundial de automovilismo, rivalizando solo con las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco".

"Por supuesto me sabe mal no disputar la carrera de Mónaco de esta temporada -continuó-. Pero el de Mónaco será el único Gran Premio que me perderé este año 2017 y estaré de vuelta en el McLaren-Honda MCL32 a principios de junio para disputar el Gran Premio de Canadá en Montreal".

Alonso admitió que nunca ha pilotado un coche de la Fórmula Indy ni "en un super-speedway", pero está convencido de que se adaptará "rápidamente" a una conducción que por las muchas carreras que ha visto "requiere de una gran precisión para correr muy cerca de los otros coches a 354km/h (220mph)".

"Soy consciente de que tengo un buen proceso de aprendizaje por delante, pero volaré a Indianápolis directamente desde Barcelona después del Gran Premio de España y entrenaré con nuestro McLaren-Honda-Andretti en Indianápolis desde el mismo 15 de mayo. Espero poder rodar muchos kilómetros cada día y sé lo buenos que son los chicos de Andretti Autosport. Estaré muy orgulloso de correr con ellos y pretendo aprovechar sus conocimientos y experiencia para extraer toda la información posible", manifestó.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Technology Group, se mostró "especialmente satisfecho" de haber devuelto a la escudería británica a Indianápolis, y más con el Andretti Autosport y con el debut de Alonso en esta especialidad.

"De la misma manera, este proyecto no habría sido posible sin el apoyo y la motivación de Honda. Decoraremos nuestro coche (el McLaren-Honda-Andretti) con el diseño naranja papaya que hizo famoso nuestro fundador Bruce McLaren, y con el que Johnny Rutherford llevó a su McLaren IndyCars hasta la victoria en las 500 Millas de Indianápolis de 1974 y 1976", explicó.

Brown rechazó hacer una predicción sobre si Alonso podría ganar. Lo que sí que espera es que "esté en la pelea". "Digámoslo de esta forma: el equipo para el que competirá fue el ganador del año pasado, usando el mismo motor Honda, y él es el mejor piloto del mundo. Es una combinación emocionante. Así que sí, como digo, estará en la pelea", señaló.

"Igualmente, tendrá que estar preparado para adaptarse al hecho de correr a velocidades de super-speedway, aunque es una habilidad que cuenta para cualquier tipo de competición de motor, y Fernando es sin duda muy bueno. Tiene mucho coraje y es valiente. Además, las diferencias entre un coche de Fórmula 1 y uno de IndyCar son menos evidentes ahora de lo que lo eran antes. Hoy en día, un Fórmula 1 pesa prácticamente lo mismo que un IndyCar (unos 700kg /1543lb) y los Fórmula 1 desarrollan una mayor potencia que los de IndyCar, pese a que antes era justo al contrario", añadió.

Michael Andretti también indicó que "es un gran honor" formar equipo con McLaren y que Fernando Alonso participe con uno de sus coches.

"Estamos deseando poder ayudar a Fernando a conseguir uno de sus mayores objetivos deportivos de su carrera: ganar las 500 Millas de Indianápolis. La falta de experiencia de Fernando en super-speedways no me preocupa. Creo firmemente que las 500 Millas de Indianápolis es una de las mejores opciones para que un debutante empiece, ya que tiene la oportunidad de entrenar en la pista y, como hemos demostrado, un debutante puede ganar. Fernando es un gran talento y tengo plena confianza en que representará correctamente a McLaren, Honda y Andretti Autosport", argumentó.

Mark Miles, director ejecutivo de IndyCar, toda la "comunidad" de este circuito están "encantados y emocionados con la posibilidad de que un piloto tan brillante como Fernando debute en nuestra competición".

"Gane o no gane Fernando este año, estoy emocionado por el hecho de que el nombre de McLaren vuelva a Indianápolis. Ganaron las 500 Millas de Indianápolis en tres ocasiones en los años 70 (una a manos de Mark Donohue y dos conseguidas por Johnny Rutherford) y estoy seguro de que Johnny volverá a estar este año en el Brickyard para animar a su antiguo equipo", agregó.