Mónaco admite tener "bronca" por eliminación, pero confía en su juego

El veterano tenista argentino Juan Mónaco, que había llegado al torneo de Houston como campeón defensor y lleno de confianza de cara a defender el título, reconoció en declaraciones a la Agencia EFE tener "bronca" por la derrota ante el alemán Dustin Brown, en la primera ronda, pero confía plenamente en su juego.

"Cuando un jugador es más regular de lo que uno espera, pasan estas cosas, que puedes perder", valoró con tranquilidad Mónaco, que tiene muy claro cual es el camino a seguir para superarse.

"Asi que sigo con mucha bronca, porque la verdad que me preparé bien. Creo que no jugué mal, pero tal vez me faltó algo más de picardía"., analizó el veterano tenis argentino de 33 años.

En este sentido, Mónaco fue contundente al considerar que aunque pierdas partidos como el de Brown, para nada modifica o cambia el estilo de juego de cara al futuro.

"Hice lo que hice toda mi carrera, tratar de imponer mi ritmo, no cometer errores, juego sólido, de generar espacios para buscar winners, tratar de atacar todo el tiempo", subrayó Mónaco. "Lo que sucede y lo reconozco es que me falta ritmo y bastantes para alcanzar mi mejor juego".

Sin embargo, Mónaco trata de hacer un análisis objetivo de la realidad que le tocó vivir antes de comenzar la nueva temporada y las cosas no fueron fáciles, ni tampoco se dieron como las había pensado y planificado.

"Empecé tarde la pretemporada y es lo que me toca", destacó el tenista argentino. "Es lo que decidí y es lo primero que me toca hacer y para eso, ponerme en plenitud, necesito partidos".

Mónaco rechazó que aspectos personales hubiesen influenciado en su proceso de preparación de cara a la nueva temporada.

"No, no, he llegado tarde a la preparación por problemas físicos. No llegué a hacer una pretemporada para poder jugar en Australia, tenía que empezar a entrenar a mediados de noviembre.Todavía no estaba apto y no pude comenzar a entrenar hasta finales de diciembre, y Australia es un compromiso importante como para llegar con dos semanas de entrenamiento", enumeró Mónaco.

El campeón del torneo de Houston entró en más detalles sobre su preparación y que esa era su responsabilidad.

"Entonces decidí entrenar todo enero, pero en medio de la pretemporada tuve una infección pulmonar, que me obligó a descansar 15 días. Eso retraso un poco más todo, pero mi idea principal era comenzar la primera semana de febrero y hacer la pretemporada en enero", concretó Mónaco. "Pero luego las circunstancias fueron cambiando y me tuve que adaptar a las cosas que me fueron pasando".

Mónaco para nada eludió la realidad que se le presenta y la asume por completo.

"Obviamente que no fue lo que quise, pero aquí estoy y no me puedo reprochar nada, hago lo que puedo y esto es lo que me toca vivir", subrayó el veterano tenis argentino.

Sus planes son los de antes de llegar a Roland Garros jugar en los torneos de Barcelona y Estoril.

"Bueno trataré de ganar partidos. Obviamente que no es fácil, uno espera ganar y tener ritmo de juego, mayor confianza sobre todo en la superficie de polvo de ladrillo, un torneo que me siento bastante bien. para mi perder el partido ante Brown ha sido duro, no me lo esperaba, pero es lo que me toca, el rival también cuenta y jugó mejor que yo".

Sin embargo, rechazó de manera categórica que el hecho de defender el título de campeón le generase una presión extra a la ya existente con cada partido.

"No, no, sinceramente a esta altura de mi carrera afronto cada partido con mucha ilusión, con muchísimas ganas, trato de no pensar en el pasado, voy día a día, disfrutando todo lo que me pasa y al contrario, obviamente, uno cuando entra a una cancha, le trae lindos recuerdos y las sensaciones, inclusive, son mejores", argumentó Mónaco. "En ningún momento me puse presión, pero bueno trate de disfrutar de principio a fin".

Le faltó el triunfo y es lo que ahora buscará en la participación de dobles cuando junto a su compatriota Máximo González, que la primera ronda tendrán de rivales a otro argentino Horacio Ceballos y al chileno Julio Peralta, que forman pareja en el torneo.