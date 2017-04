Dybala: "Mi renovación está muy cerca"

Turín, 12 abr (EFE).- Paulo Dybala, futbolista del Juventus, declaró este martes, después de marcar dos goles al Barcelona, que su renovación por el conjunto italiano está "muy cerca".

Madrid-Turín, 12 abr (EFE).- Paulo Dybala, futbolista del Juventus, declaró este martes, después de marcar dos goles al Barcelona, que su renovación por el conjunto italiano está "muy cerca".

"Estoy muy feliz en Juventus. Mi renovación está muy cerca y quiero aprovechar lo que tengo aquí. La gente me quiere mucho y voy a tratar de dar felicidad a los que me quieren", dijo en declaraciones a Mega.

"Trato de disfrutar lo que me toca en estos momentos, estoy muy feliz, quiero disfrutar del partido de hoy y no pensar en lo que hay adelante", agregó.

Respecto a la eliminatoria, declaró que pese al 3-0 todavía no está resuelta porque el encuentro de vuelta en el Camp Nou no va a ser "fácil".

"Sabemos que va a ser un partido así. El Barcelona va a dejar mucho espacios. Nosotros hoy los supimos aprovechar y a la contra fuimos muy letales. Después, con el gol de Chiellini tuvimos un resultado muy positivo", declaró.

El argentino dijo además que nunca se va a olvidar de los goles marcados en el duelo de Turín.

"Nunca me olvidaré de estos dos goles, pero tenemos que marcar un gol allí porque si no esto no sirve de nada", explicó en la zona mixta del Juventus Stadium.

La "Joya" reconoció además que pensaba en vivir un momento como el de anoche desde el principio de su carrera.

"Siempre pensé en estos momentos, desde que debuté en Argentina. Siempre digo que hay que disfrutar de mi carrera. Hoy es un día especial, es un resultado positivo y marqué dos goles importantes", aseveró.

"Todavía tengo que demostrar mucho, solo fueron 90 minutos, quiero ganar este trofeo y falta mucho", agregó.