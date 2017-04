John Cleese rodará una serie para la BBC 40 años después de "Fawlty Towers"

El actor británico John Cleese, uno de los miembros del grupo cómico Monty Python, anunció hoy que volverá a rodar una serie para la cadena pública del Reino Unido BBC cerca de cuarenta años después de "Fawlty Towers", con la que obtuvo el éxito en los años setenta.

Cleese, de 77 años, participará junto con Alison Steadman, de 70, en la serie de seis episodios "Edith", a pesar de que en 2015 aseguró en una entrevista a la revista ShortList que nunca volvería a trabajar para televisión, "especialmente para la BBC".

El cómico dijo hoy, en un comunicado, que el guión de la nueva serie es "el más entretenido" que le han propuesto "en los últimos cien años".

"Además, será particularmente agradable trabajar de nuevo con Alison", con la que coincidió en la película de 1986 "Clockwise", recalcó.

Cleese ha criticado en diversas ocasiones a la BBC en los últimos años: "Tengo la desagradable sensación de que gran parte de los directores de contenido (de la cadena británica) no tienen ni idea de los que están haciendo", dijo hace dos años.

Shane Allen, controladora de contenido del canal público, celebró sin embargo el regreso del actor.

"Es un enorme placer dar de nuevo la bienvenida a John Cleese al universo de las series de la BBC. La última vez no lo hizo mal", comentó Allen.

En paralelo al rodaje de películas como "Monty Python and the Holy Grail" (1975) y "Monty Python's Life of Brian" (1979), Cleese protagonizó a finales de la década de 1970 "Fawlty Towers", una serie de 12 episodios escrita por él mismo, en colaboración con Connie Booth, en la que representaba al dueño de un hotel en la costa inglesa.

La nueva serie de la BBC estará escrita por Charles McKeown, nominado al Oscar en 1986 por el guión "Brazil", y girará en torno a la relación entre Phil (Cleese) y Edith (Steadman), entorpecida por el hijo de 50 años de ella, que ha perdido su trabajo y ha abandonado a su esposa.