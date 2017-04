El argentino Viola se recupera y Zubeldía lo cita para enfrentar al Emelec

El delantero argentino Valentín Viola se ha recuperado de una lesión muscular y su compatriota, el entrenador Luis Zubeldía, lo ha incluido en la plantilla que este jueves estará disponible para enfrentar al Emelec en la segunda jornada del grupo 3 de la Copa Libertadores.

Viola, exjugador del Sporting portugués, se perdió por un problema en el isquiotibial izquierdo el primer partido del club colombiano en la fase de grupos de la Libertadores, que ganó el River Plate argentino por 1-3 en Medellín.

"El equipo titular no lo he confirmado, pero Viola debe arrancar normal. Él está bien y se siente cada vez mejor", anunció Zubeldía, quien también podrá contar con el delantero colombiano Leonardo Castro pero aún no tendrá a disposición al creativo Juan Fernando Quintero.

Para el partido en el estadio George Capwell Zubeldía convocó a 19 jugadores, entre ellos Castro, quien reaparecerá tras sufrir rotura del ligamento cruzado en agosto de 2016.

Quintero, la figura del equipo, se recupera de una lesión muscular. También son bajas el mediapunta Mauricio Molina, afectado por una fractura en un pie, y Yairo Moreno por una fisura en una mano.

Pese a las ausencias y a la reciente derrota en la Liga local ante el Atlético Bucaramanga, Zubeldía se declaró optimista con la posibilidad de sacar puntos de Guayaquil.

"Espero contar con un mezcla de velocidad, ordenamiento y de posesión. Si tenemos equilibrio en esos tres puntos y controlamos el juego aéreo, tenemos posibilidades de ganar", expresó Zubeldía, que en Ecuador dirigió a Barcelona y Liga de Quito.

Del Emelec, dijo que "es un equipo protagonista en Ecuador y tiene experiencia en la Copa".

Lo único que preocupa al entrenador son las lluvias que azotan a Guayaquil, pues ha recibido información que la cancha del George Capwell "no está muy buena" por las condiciones climáticas.

Emelec viene de caer en Arequipa por 1-0 ante el Melgar peruano.

La probable formación titular del Independiente Medellín es la siguiente: David González; Marlon Piedrahíta, Andrés Mosquera, Hernán Pertuz, Juan David Valencia; John Hernández, Didier Moreno, Luis Carlos Arias; Christian Marrugo; Valentín Viola y Juan Fernando Caicedo.