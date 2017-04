Simeone: "Me imagino dos partidos muy peleados y se resolverá en su campo"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, prevé "dos partidos muy peleados" en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Leicester City, auguró que la eliminatoria se decidirá en el duelo de vuelta en Inglaterra y destacó que Jamie Vardy le "gusta mucho como delantero".

Este miércoles será el primer choque en el Vicente Calderón. "No me imagino un partido con un resultado grande para ninguno de los dos equipos, por las características de los dos, de trabajo, de intensidad en el juego, de consistencia en la concentración... Me imagino un partido muy peleado en los dos encuentros que vamos a tener y seguramente se resolverá en campo de ellos", avanzó.

"No creo que el Leicester renuncie a la pelota. Creo que elige por sus características jugar al fútbol que le viene mejor a las características de sus jugadores. Está claro que cuando la pelota pasa por Mahrez, Vardy y por su velocidad en ataque tiene un fútbol muy vertical, hasta por momentos preciso por su intensidad, ya que no es fácil jugar a ese ritmo", analizó el técnico de su rival.

"Potencia las características de sus futbolistas y eso les lleva al lugar que tienen en Europa", prosiguió Simeone, que habló de Jamie Vardy: "Me gusta mucho como delantero. Es potente, de los delanteros que siempre ha tenido el Atlético como características y un jugador que le da profundidad al equipo, que le da mucha lucha en la salida de la pelota del rival y lo hace muy peligroso en cualquier despiste que pueda tener la parte defensiva nuestra".

En los últimos días algunos jugadores del Atlético han hablado de las similitudes entre su conjunto y el Leicester. ¿El Atlético es un espejo para otros equipos? le preguntaron este martes en la rueda de prensa. "Está claro que el fútbol es maravilloso porque nadie tiene la razón y la verdad en cuanto a cómo jugar", comenzó su respuesta.

"Sí está claro que hay distintos estilos, distintas formas y nosotros desde la humildad, el trabajo, el trabajar en equipo, el competir en todos los torneos, nos llevó a marcar un estilo en este último tiempo y posiblemente muchos equipos han mirado estas formas, porque existen distintas formas para jugar y distintas formas para ganar. Nosotros siempre lo hemos basado en las características de los futbolistas que tenemos y hemos crecido como equipo", añadió.

Simeone también habló de la vuelta a la convocatoria del argentino Nico Gaitán: "Está con nosotros, nos pone muy contentos, a poder darnos una mano desde su lugar. Si está en el banco de suplentes para el partido, evidentemente tiene opciones de jugar".