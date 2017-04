Kroos: "No hay que basar todas las esperanzas en Ramos"

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, aseguró este martes, en la víspera del encuentro ante el Bayern Múnich, que su equipo no tiene que basar todas sus esperanzas en Sergio Ramos, que se encuentra a una sola tarjeta de perderse el choque de vuelta.

La importancia del defensa sevillano es muy importante en el conjunto blanco. Kroos, uno de sus mejores socios en los goles que ha marcado Ramos en esta temporada, habló sobre el central, un pilar básico en los próximos partidos por las bajas obligadas por lesión de Pepe y Raphael Varane.

"No es tan fácil encontrar su cabeza. Es un arma para nosotros, pero no hay que basar todas las esperanzas en Sergio. Sin embargo, es verdad que este tipo de jugadas nos han dado mucho", comentó

Para Kroos, el encuentro ante el Bayern será de alto nivel en el que los dos equipos intentarán imponer su "filosofía" para intentar conseguir un buen resultado para el choque de vuelta.

"Cual será la idea nuestra mañana ya no los dirá el entrenador, pero es relativamente fácil saber lo que va a intentar el Bayern. Va a intentar presionarnos arriba y mantener la pelota. Ojalá que encontremos respuestas", agregó.

El encuentro ante el Bayern, club del que llegó procedente al Real Madrid el centrocampista alemán, será especial por ser unos cuartos de final de la Liga de Campeones. Para Kroos, su pasado no tendrá "influencia" y sólo piensa en imponer su estilo de juego.

"Fue una cosa muy importante para mí cambiar de club. Deportivamente he llegado a cotas muy altas. He cumplido con las exigencias de un gran club y me he integrado bien", comentó.

Asimismo, declaró que espera que el Bayern Múnich haga una presión muy alta a lo largo del choque, en el que también cree que habrá muchos ataques del cuadro de Carlo Ancelotti.

"También en algún momento nos van a esperar. Pero tenemos un equipo para encontrar respuestas", apuntó.

Sobre el delantero polaco Robert Lewandowski, que es duda para el encuentro, reconoció que en un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones siempre quiere que los dos equipos saquen la mejor alineación posible: "Nosotros tenemos lesionados, pero espero que el Bayern juegue con su equipo de gala".

Por último, habló sobre su estilo de vida y resaltó que siempre ha comido bien, tanto en Alemania como en España, aunque reconoció que de Madrid le gusta el sol que es más "constante" que en Múnich.