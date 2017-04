El brasileño Ederson, el joven portero que conquistó a Portugal y a Guardiola

Dueño absoluto de la portería del Benfica, el portero brasileño Ederson ha sido una de las figuras más destacadas de este año en Portugal, donde sus paradas han llamado la atención incluso del entrenador español Pep Guardiola.

Lisboa, 11 abr (EFE).- Dueño absoluto de la portería del Benfica, el portero brasileño Ederson ha sido una de las figuras más destacadas de este año en Portugal, donde sus paradas han llamado la atención incluso del entrenador español Pep Guardiola.

La solidez mostrada entre los postes por Ederson, de 23 años, al servicio de las "águilas" le ha convertido en objeto de deseo de algunos colosos europeos, entre ellos el City de Guardiola que, según la prensa deportiva lusa, está empeñado en llevarse al brasileño a Manchester este verano.

Con apenas 10 goles sufridos en 22 partidos disputados en el campeonato doméstico portugués, el joven portero brasileño ha sido una de las principales armas del Benfica en el camino al título, que sería su cuarta Liga consecutiva.

Ederson fue el protagonista de algunas de las mejores exhibiciones de las "águilas" a lo largo de la temporada, como la victoria por 1 a 0 frente al Borussia Dortmund en los octavos de la Liga de Campeones, donde paró un penalti al gabonense Aubameyang y frenó muchas de las embestidas germánicas.

Actuaciones como la del partido del Dortmund le garantizaron la titularidad en el Benfica y relegó al banquillo de suplentes al veterano y también brasileño Júlio César.

Fue precisamente una lesión de Júlio César la pasada temporada lo que abrió a Ederson la puerta de la meta del coloso lisboeta.

Tras disputar varios encuentros en la Copa de la Liga e incluso en el segundo equipo, Ederson se estrenó con la plantilla principal en Liga el 5 de marzo de 2016 en uno de los partidos más esperados del calendario, el derbi de la capital lusa frente al histórico rival Sporting.

Ederson no se vio intimidado por el enorme desafío y consiguió mantener su portería a cero en un partido que los encarnados vencieron por 0 a 1.

El brasileño fue dueño de la portería del Benfica hasta el final del campeonato -racha en la que no perdió ningún partido- y ayudó al equipo a conseguir su tercera Liga consecutiva.

Con todo, Ederson jugó esa temporada un total de 18 partidos con el primer equipo, con un saldo de 12 goles sufridos.

Este año se perdió el arranque de la Liga debido a una lesión de rodilla de la que tuvo que ser operado en julio, pero volvió a los terrenos de juego en septiembre sin dar opciones a Júlio César de recuperar la titularidad.

Ederson Santana de Moraes (São Paulo, 1993) comenzó a jugar al fútbol en su Osasco natal, y en 2008, con apenas 14 anos, entró en los escalones inferiores del São Paulo, el club de su ídolo, el legendario guardameta Rogério Ceni.

Tras dos años en el São Paulo -donde coincidió con jugadores como el medio del Real Madrid Casemiro-, Ederson viajó a Lisboa y firmó con las categorías inferiores del Benfica, su actual club.

El brasileño pasó dos temporadas en el equipo júnior de las "águilas" y fue protagonista de un momento insólito, al marcar un gol de portería a portería en un partido contra el Braga.

Ederson puso rumbo después al Ribeirão, entonces en Segunda B, donde pasó una temporada, y fichó después por el Rio Ave, de la primera división lusa, donde estuvo tres temporadas.

El portero brasileño comenzó como suplente del esloveno Jan Oblak -que después jugó en el Benfica y ahora defiende los palos del Atlético de Madrid- y fue ganando terreno, lo que le valió el regreso a su primera casa en suelo luso.

Sus magníficas exhibiciones con la camiseta de las "águilas" también llegaron a Tite, el seleccionador de Brasil, que incluyó al joven portero del Benfica en una convocatoria para los partidos internacionales de la "canarinha" a finales de marzo.

Según el técnico, la "velocidad de reacción y el buen momento de forma" de Ederson al servicio del Benfica "fueron determinantes" para ser convocado con el equipo de Brasil, con el que todavía no se ha estrenado.

"Con lo que he estado haciendo en el Benfica he tenido visibilidad no solo en Portugal, también en Brasil y en Europa", dijo el jugador en declaraciones al canal oficial del Benfica tras ser convocado.

Ederson ya estuvo cerca de jugar con Brasil, pero una lesión le impidió formar parte de la comitiva que disputó la Copa América Centenario de 2016.

De momento, su futuro pasa por el Benfica, con quien tiene contrato hasta 2023, con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, y con quien busca proclamarse campeón para terminar de la mejor manera esta temporada.