Mahrez asegura que el Leicester jugará "sin presión" en Madrid

El argelino Riyad Mahrez, una de las estrellas del Leicester City, ha asegurado este martes que viajan a Madrid, donde este miércoles se ven las caras con el Atlético (20:45 GMT), "sin presión" y con el objetivo de "intentar conseguir un resultado positivo".

Mahrez, autor de cuatro goles esta campaña en la Champions League, regresará al once de Craig Shakespeare después de ser suplente el pasado domingo en la derrota 4-2 a manos del Everton en Goodison Park.

Pese a que la tarea de regresar a Leicester con un resultado positivo se antoja complicada, el futbolista africano ha insistido que los 'Foxes' viajan a la capital de España "con mucha confianza y sin presión".

"Estamos con mucha confianza. Sabemos que nos enfrentamos al Atlético de Madrid, pero tenemos confianza en nosotros mismos", dijo Mahrez en unas declaraciones a la página web del club.

"Intentaremos conseguir un buen resultado, que sabemos que no será fácil, pero no vamos con presión. Haremos el fútbol que sabemos hacer", señaló. "No nos marcamos un objetivo. Miramos hacia adelante y si pasamos de ronda, maravilloso. Si no, pues nada", apuntó.

El mejor jugador del año pasado en la Premier League confía en repetir ante el Atlético la "increíble" eliminatoria de octavos de final frente al Sevilla.

"Fue espectacular, increíble. Sobre todo el partido en casa, ya que sabíamos que nuestra afición nos empujaría mucho. Jugamos con mucha intensidad y corazón y al final nos llevamos el partido", sostuvo.

"Pasar esa eliminatoria es uno de los mejores recuerdos que tengo desde que estoy en Leicester", concluyó.