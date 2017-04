Fabio Aru no correrá el Giro

El italiano Fabio Aru no competirá en el Giro 2017 debido a una lesión, informó el equipo Astana en un comunicado.

En el mismo, se explica que sus problemas proceden de una caída hace ocho días mientras se entrenaba en España. Este lunes fue examinado en Milán por el profesor Combi, quien diagnostícó una bursitis que le causa dolor cuando pedalea.

Aru tendrá que guardar descanso absoluto y seguir terapia durante diez días y el 20 de abril volverá a ser examinado para comprobar la evolución de la lesión.

Ante esta situación, el Astana anuncia que Aru será baja en el Giro, que comenzará el día 5 de mayo con la etapa Alghero-Olbia, y que no competirá hasta que esté completamente recuperado y en forma.

"Estoy muy disgustado por lo que ocurrió. Era un sueño estar en la salida del Giro en mi Sardinia y es para lo que me había preparado desde hace meses. Desgraciadamente, el accidente no me permitirá estar en las condiciones adecuadas", señala Aru en el comunicado del Astana.

El corredor italiano, de 26 años, ganó la Vuelta a España en 2015, año en el que fue segundo del Giro. En 2014 había sido tercero.