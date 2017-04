Brown elimina a Mónaco, campeón defensor; ganan Kicker y Haas

El alemán Dustin Brown dio la gran sorpresa al eliminar en la primera jornada del torneo de tenis de Houston al campeón defensor, el argentino Juan Mónaco, al que venció en dos sets por 7-6 (7) y 6-3.

Su compatriota, el joven Nicolás Kicker, fue la cara de la moneda del tenis argentino al conseguir el pase a la segunda ronda, junto con el veterano alemán Tommy Haas, con sendos triunfos.

Mónaco, que mostró no está todavía en su mejor momento y que le faltan partidos, no pudo definir en los momentos decisivos del primer set que llegó a la muerte súbita y que al final cayó del lado del jugador alemán, número 75 del mundo, que ahora tiene marca de 3-0 en los enfrentamientos con el campeón argentino.

El desgaste físico de la primera manga que duró una hora le pasó factura a Mónaco que perdió el saque en el segundo juego y aunque lo recuperó en el tercero, fue Brown el que siempre estuvo en control para de nuevo en el sexto hacer el "break" que sería el definitivo.

"No he jugado mal, creo que he estado a un buen nivel", declaró Mónaco a EFE. "Brown colocó golpes increíbles y ahí estuvo la diferencia".

Mónaco reconoció que sentía la frustración de la derrota porque había llegado con gran "ilusión" por defender el título, pero en ningún momento sintió presión por esa razón.

"Uno tiene experiencia y sales tranquilo al campo", valoró Mónaco, número 124 del mundo. "Lo que pasó fue que no supe definir en los momentos decisivos y él si lo hizo".

Brown, 75 del mundo, tendrá como rival en la segunda ronda al estadounidense Steve Johnson, cuarto cabeza de serie, que no jugó en la primera.

Kicker, de 24 años, número 100 en la lista mundial de la ATP, pasó con apenas ocho juego disputados del primer set después que el estadounidense Noah Rubin, que entró al cuadro principal a través de la "cuali", se lesionó en la muñeca derecha tras resbalar en la pista y caer al suelo cuando intentaba una devolución.

El rival de Kicker en la segunda ronda será el ganador del partido que disputen el mañana, martes, el español Fernando Verdasco, quinto cabeza de serie, frente al surafricano Kevin Anderson.

Mientras que Haas, de 39 años, que llegó al torneo como una excepción especial, superó en tres sets, 7-6 (5), 4-6 y 6-3 al estadounidense Reilly Opelka, 20 años más joven, que también entró en el cuadro como invitado.

La experiencia de Haas se hizo valer ante la juventud de Opelka, que no pudo nunca con los mejores golpes que colocó Haas desde el fondo de la pista.

"Disfruto ahora más que nunca del juego y estoy en la competición porque quiero irme cuando mi físico ya no me responda y sienta que no tengo un buen nivel en la pista", declaró Haas.

El rival de Haas en la segunda ronda será otro estadounidense, Jack Sock, primer cabeza de serie, que no jugó en la primera.

El torneo de Houston, que reparte premios de 535.625 dólares, se disputa sobre superficie de tierra batida (arcilla) del River Oaks Counstry Club, único de la temporada regular de la ATP en Estados Unidos, y reparte también 250 puntos para la clasificación mundial.

- Resultados de la 1a. jornada

. individual, 1er. turno

Juan Mónaco (ARG) vence a Dustin Brown (ALE) vence a Juan Mónaco (ARG), por 7-6 (7), 6-3

Nicolás Kicker (ARG) a Noah Rubin (USA), por 5-3 (retiro, lesión)

Tommy Haas (ALE) a Reilly Opelka (USA), por 7-6 (5), 4-6, 6-3.