Las rutinas de belleza de Jessica Cediel para mantener ese cuerpazo

La presentadora de “Yo me llamo” se está llevando todas las miradas por el increíble físico que ha logrado gracias el ejercicio y una buena alimentación.

#yomellamo 🎥💎💙💙💙 Una publicación compartida de Jessica Cediel (@jessicacedielnet) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 6:17 PDT

Al programa del canal Caracol “La red” Jessica dio a conocer varios secretos de alimentación y ejercicios que realiza para mantener la figura. Uno de los secretos es tomarse un batido verde todos los días, este contiene: “Tiene pepino cohombro, que no puede faltar, apio y espinaca. A veces le echo piña y también le pongo jengibre. Y gelatina, que la gelatina, pa’ que aprendan en las casas, es como el colágeno. En lugar de comprarse ese colágeno carísimo, se toman un vasito de gelatina sin sabor. Yo se lo echo al jugo y eso hace las veces del colágeno. Lo mezclo todo y me lo tomo con mis vitaminas”.

Este batido se lo toma en las mañanas antes de desayunar y después de beber un litro de agua.

Baby girl in action 📸👱🏻‍♀️⭐️💋 @maximcolombia Una publicación compartida de Jessica Cediel (@jessicacedielnet) el 18 de Mar de 2017 a la(s) 2:45 PDT

Tmabién comentó que va al gimnasio para ganar masa y no para perder, ya que es muy delgada y si deja un día de entrenar “se desaparece”.

Pero para lograr este cuerpo la bogotana no aguanta hambre y tampoco hace estrictas dietas, Cediel comentó que una de sus debilidades es la harina y el dulce, “Muero por la harina y el dulce. A mí las galleticas con azúcar, que saben a mantequilla, me matan. A veces paso el límite de comer harinas y no me engordo, ¡pero me sale una mano de celulitis impresionante! Cuando me miro por acá (en la cola y cintura) que tengo ‘full’ celulitis, digo ‘ok, Jessi, contrólate con la comida, las galletas y la harina’, y vuelvo a estabilizarme”.

Pero Cediel para todo tiene una solución, pues combate la celulitis con un truco muy casero, el concho del café, este se lo aplica cuando se está bañando por dos minutos y listo.

Aparte de esto, Cediel se alimenta sanamente, practica pilates y con esto mantiene su cuerpo, "La gente piensa que uno tiene un cuerpo perfecto y no es verdad”.