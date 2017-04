Los enemigos de la JEP

En su columna de El espectador, este domingo, el experto jurista Rodrigo Uprinmy advirtió sobre una campaña de desprestigio contra uno de los pilares del acuerdo con las Farc, contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que ya está aprobada y en pocos meses debe iniciar el proceso de juzgamiento de guerrilleros, militares y civiles que de alguna manera hayan estado involucrados en el conflicto.

La de Uprimny hacía referencia especial a una columna de Plinio Apuleyo Mendoza que llamó condescendiente de ETA al español Álvaro Gil-Robles, que estará en el Comité de Selección de los magistrados que harán parte de la JEP. El señor Gil-Robles no solo es uno juez respetado en Europa, y por eso su nombre se le propuso al gobierno colombiano, sino que en su momento fue un duro crítico de las acciones de ETA.

En su columna de este domingo, María Isabel Rueda llama “pérfida” a la JEP, y considera que será “un tribunal de absolución”. La misma periodista entrevista en El Tiempo este lunes al ex ministro Jaime Castro, uno de los promotores del NO, que asegura que 'La Jurisdicción Especial para la Paz fue una imposición de las Farc'. El presidente Uribe, en varias ocasiones, ha advertido que las firmas que recogerá el Centro Democrático tienen como fin, entre otros, desmontar ese sistema especial de justicia.

Pero no solo quienes con argumentos, validos o no, ya empiezan a cuestionar a la JEP dejan ver que esta tiene tantos detractores como los mismos acuerdos, sino también que desde adentro se está cometiendo errores como el del secretario temporal de ese organismo Néstor Raúl Correa, que dio unas desafortunadas declaraciones sobre la intención del ex ministro de Uribe, Diego Palacio, al someterse a la JEP. Mejor papayazo para los uribistas no pudo haber. La forma como operará el sistema y las preguntas que empiezan a surgir sobre su alcance hacen de este organismo un blanco perfecto para atacar los acuerdos.

Lo que algunos expertos creen es que si esto pasa cuando la JEP aún no ha empezado a tomar decisiones sobre responsables del conflicto, cómo será cuando, ya en plenas funciones, envíe al secretariado de las Farc a cultivar verduras en una granja agrícola en plena campaña electoral.