La declaración de Mancuso en la que acepta la masacre de Pichilín en Sucre

En su fallo de 37 hojas, la Corte Constitucional tuvo en cuenta una declaración del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, ante los magistrados de justicia y Paz en el 2008, en la que acepta su participación y responsabilidad en la muerte de 12 personas, en la región de Pichilín, en el departamento de Sucre.

Los hechos ocurrieron el 4 de diciembre de 1996. Un grupo de 60 paramilitares, al mando de Mancuso, llegó a inmediaciones del municipio de Pichilín señalaron a los supuestos colaboradores de la guerrilla, y le causaron la muerte a 12 personas.

Esto fue lo que básicamente expuso en su versión libre sobre la Masacre de Pichilín:

“PREGUNTADO ¿Qué ocurre allí, cómo se empieza a presentar esta incursión en Pichilín?

CONTESTÓ: Bueno, yo regreso el 4 de diciembre de Valledupar, ingresé incluso con la tropa hasta le región de Pichilín, cuando yo llegué, ya habían hecho un retén sobre la vía que va de Sincelejo a Tolú, por la altura de Tolú Viejo, antes o después del peaje, yo no recuerdo con exactitud donde hicieron el retén. Cogieron varios vehículos, como 10 o 15 vehículos, no recuerdo con exactitud, que viajaban por esa región, vehículos que fuesen conocidos en la zona, para que la guerrilla no fuese a detectar carros diferentes, porque ellos tenían informantes, cuando entraba un carro diferente inmediatamente informaban, entonces, se decidió utilizar los mismos carros que viajaban permanentemente y normalmente en la región y eran conocidos en la región, esos carros fueron los que se utilizaron y ahí se montaron las tropas, se ingresó hasta el pueblo de Pichilín, no se encontró ningún tipo de campamento en Pichilín.

PREGUNTADO: ¿Cuántos hombres ingresaron de las autodefensas a Pichilín? CONTESTÓ: No recuerdo con exactitud, como 50 o 60 hombres doctor Cabana. Luego dentro del pueblo se empezaron a identificar personas que supuestamente eran milicianos o colaboradores de la guerrilla, o miembros activos de la guerrilla.



PREGUNTADO: A ver, pero ¿usted estuvo presente?

CONTESTÓ: Si doctor.

PREGUNTADO: La información que se tiene es que ustedes llegan al pueblo y empezaron a sacar la gente de las casas, ¿es cierto eso?

CONTESTÓ: Se llamó a todo mundo sí, que vinieran a una reunión, para empezar a identificar cuáles eran las personas que los guías señalaban.

PREGUNATADO: Reunieron al pueblo en algún lado, por decir algo, en el parque central, en alguna calle, en alguna casa, ¿dónde reunieron al pueblo?

CONTESTÓ: Yo no recuerdo con exactitud, fueron sacados del pueblo y fueron llegando como a una especie de plaza.

PREGUNTADO: Y ¿usted estaba allí?

CONTESTÓ: Si doctor, yo estaba allí, si doctor, llegué a los hechos primero, estuve por fuera y luego ingresé.

PREGUNTADO: bueno y ¿qué ocurre allí?

CONTESTÓ: Se seleccionaron unas personas, yo no recuerdo con exactitud, creo que fueron 11 o 12 personas, no recuerdo con exactitud, de los cuales asesinaron creo que fue una o dos personas dentro del pueblo y luego las otras que se quedaron, yo salí con el armamento que iba a regresar y con parte de la tropa que prestaron y fueron dejando a las otras personas sobre la vía, dejándolas muertas sobre la carretera, sobre la vía que va como de Tolú Viejo a la Cementera, no recuerdo muy bien, una vía que va de ahí, sale a Córdoba por el lado de Momil”.