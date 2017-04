Ministro español Exteriores pide "diálogo urgente" y con plazos en Venezuela

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, insistió hoy en pedir "un diálogo urgente e inclusivo" en Venezuela que, en ningún caso, sea indefinido sino que debe dar resultados en "un plazo rápido".

Dastis hizo estas declaraciones en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado para exponer las líneas generales de la relación de España con Latinoamérica.

El jefe de la diplomacia española abogó por ese diálogo en el marco del respeto al Estado de derecho, la división de poderes, la liberación de los presos, la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y el respeto al calendario electoral.

Tras reconocer que hay "estancamiento" en este asunto y no saber si México "va a erigirse en un nuevo impulsor de la mediación", Dastis aseguró que "no hay alternativa al diálogo, pero el mismo no puede prolongarse indefinidamente.

"Tiene que haber resultados concretos en un plazo rápido", subrayó antes de afirmar que el Gobierno de Madrid hará "todo lo necesario" para propiciar ese diálogo entre el Ejecutivo y la oposición para que vuelva la democracia al país.

"En Venezuela -terminó- saben que no vamos a darles la espalda".