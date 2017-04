Sara Uribe destapa la verdad sobre el significado de sus tatuajes

La presentadora Sara Uribe no deja de ser noticia en redes sociales luego de su participación en el reality “Protagonistas de Nuestra Tele”. En esta oportunidad habló acerca del significado de sus tatuajes, los cuales han recibido todo tipo de comentarios en las redes sociales.

“Uno se llama Guerrera de Dios, me lo hice con mi mamá. Ella siempre soñó con hacerse un tatuaje y me dijo que no lo hiciéramos. Es como un escudo, lo hice en el brazo para que me protegiera de too lo malo." afirmó la presentadora.

Por otra parte, el segundo “Solo bastó soñar”, fue blanco de todo tipo de comentarios por un aparente error de ortografía.

Estos detalles, sumados a la relación con el jugador de la Selección Colombia Fredy Guarín y el cantante Daniel Calderón fueron revelados en el programa “Se dice de Mí” de Caracol Televisión.