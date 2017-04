"The Boss Baby" resiste en lo más alto de la taquilla de EE.UU.

La película infantil "The Boss Baby" se situó por segundo fin de semana consecutivo como la cinta más taquillera en Estados Unidos y resistió el empuje de nuevos lanzamientos como "Smurfs: The Lost Village" y "Going in Style".

De acuerdo con los datos publicados hoy por el portal especializado Box Office Mojo, "The Boss Baby" recaudó este fin de semana 26,3 millones de dólares y sus ingresos acumulados a escala internacional rozan ya los 200 millones.

La cinta, dirigida por Tom McGrath y con las voces de Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel y Lisa Kudrow en su versión original, cuenta cómo la llegada de un bebé a una familia impacta de forma decisiva en todos sus miembros.

A muy poca distancia se quedó "Beauty and the Beast", que en su cuarta semana en la gran pantalla logró 25 millones.

En todo el mundo y hasta la fecha, esta nueva versión del clásico de Disney ha conseguido 977 millones.

Con Emma Watson y Dan Stevens como la pareja protagonista de este cuento, el filme narra el romance entre un monstruo y una joven que trata de lograr la libertad de su padre.

Hasta el tercer escalón del podio llegó "Smurfs: The Lost Village", la nueva película sobre los diminutos personajes azules que en su estreno en los cines recaudó 14 millones.

Con Ariel Winter, Michelle Rodríguez, Joe Manganiello y Julia Roberts prestando sus voces en la versión original, la cinta relata las dudas de Smurfette, que es la única chica en un pueblo totalmente habitado por chicos.

"Going in Style", otra novedad de la cartelera, sumó 12,5 millones en su desembarco en los cines.

Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin protagonizan este largometraje en el que tres hombres de avanzada edad deciden unir fuerzas y atracar un banco, de la misma entidad que les arruinó la vida, para hacer frente a la delicada situación económica en la que se encuentran.

Por último, "Ghost in the Shell" recaudó 7,3 millones.

El desarrollo extremo de la inteligencia artificial, el derrumbe de la privacidad y la invasión tecnológica a todos los niveles son algunos de los dilemas que plantea este filme en cuyo reparto Scarlett Johansson aparece escoltada por Juliette Binoche y Michael Pitt.