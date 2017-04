Ryan Phillippe habla sobre la supuesta relación con Katy Perry

Después de que el pasado mes de marzo se hiciera pública la ruptura de Katy Perry y Orlando Bloom, a la cantante no han tardado demasiado en adjudicarle un nuevo romance con otro actor, Ryan Phillippe.

Sin embargo, el exesposo de Reese Witherspoon ha querido poner fin ahora a cualquier teoría al respecto con un contundente mensaje que ha compartido en su cuenta personal de Twitter, en el que desmiente rotundamente este supuesto romance haciendo hincapié en que ni siquiera tiene el placer de mantener una relación de amistad con la artista californiana.

"No estoy saliendo con Katy Perry. Apenas la conozco. Por favor, dejad de enviar helicópteros a mi casa. Ella no está aquí", escribió el actor en su perfil la noche del domingo, harto del acoso mediático al que está siendo sometido.

Por el momento, la intérprete de 'Chained to the Rhythm' -que estuvo casada con el humorista británico Russell Brand durante dos años- no se ha querido pronunciar sobre el revuelo que ha generado la actitud supuestamente cariñosa en la que Ryan y ella habrían sido vistos hace unas semanas en la fiesta de cumpleaños que Elton John organizó en Los Ángeles.