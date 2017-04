¿Dónde está Taylor Swift?

Muchos seguidores de Taylor Swift llevan tiempo preguntándose qué ha sido de su ídolo, tras abandonar sus adoradas redes sociales -en las que no publica nada desde el 3 de marzo- y dar plantón a los eventos más exclusivos de la industria musical. De hecho, su última aparición pública fue el pasado febrero, cuando actuó antes del partido de la Super Bowl, pero finalmente el misterio parece haberse resuelto.

"Está ocupada trabajando en su próximo álbum", ha revelado una fuente cercana a la artista al portal de noticias Entertainment Tonight.

Para este largo proceso la artista se ha encerrado en su lujosa casa de Nashville, cuna del country y ciudad a la que se mudó con 14 años para perseguir su sueño. Allí la cantante estaría debatiéndose entre dos opciones que marcarán significativamente su trayectoria: continuar con su carrera pop, la cual le ha llevado al estrellato mundial, o volver a sus orígenes en la música country. Su estancia en la ciudad también se explicaría con su deseo de permanecer centrada en su próximo trabajo sin ningún tipo de distracción, lejos de los fotógrafos que esperan a la puerta de sus casas en Beverly Hills o Nueva York o de los sustos que le dan acosadores como el que durante semanas acudió a diario a su apartamento en el barrio de Tribeca.

"Viene aquí para huir de los paparazzis", ha comentado otro informante al mismo medio.

Según la misma fuente, el esperado álbum podría ver la luz a finales de año, pero se desconoce si en esta ocasión Taylor ha vuelto a inspirarse en sus exnovios para componer su próximo número uno como ha hecho en anteriores ocasiones. Desde luego, si Taylor opta por esto último, tendrá material de sobra después de su breve pero mediático romance con Tom Hiddleston y de su polémica ruptura con el DJ Calvin Harris, que incluyó tuits con indirectas, fotos eliminadas en Instagram de cuando aún eran una feliz pareja y una pelea pública por la canción 'This Is What You Came For', la cual compusieron juntos.