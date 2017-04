Rubi reconoce superioridad de Real y pide a su afición "que no se desanime"

El entrenador del Real Sporting de Gijón, Joan Francesc Ferrer "Rubi", reconoció la superioridad de la Real Sociedad, no puso excusas a la derrota de su equipo y demandó a la afición rojiblanca que "no se desanime" en este tramo final de la temporada.

"No me gusta reconocer que los rivales son superiores pero hoy la Real lo ha sido. Es un equipo que tiene mucho nivel y hoy ha ganado con justicia pero no he visto falta de actitud en mis jugadores", señaló tras el encuentro el preparador del Sporting cuando se le requirió para enjuiciar la labor de su plantilla en Anoeta.

Cree que la permanencia no es imposible porque los equipos que están abajo "tienen muchos problemas para ganar", por ello advierte de que en cada jornada se pueden dar resultados que hundan al Sporting o le permitan sacar la cabeza en esta compleja situación.

"Hay que seguir peleando hasta el final, estamos en esta situación porque hemos hecho muchos partidos como el de hoy pero aunque nos salvemos en el último minuto de la jornada 38 lo daremos por bueno", aseveró Rubi.

El técnico barcelonés admitió también que jugar con un gol en contra que llegó por un error defensivo en los primeros minutos es complicado, aprovechó la comparecencia para hacer "autocrítica" y también dejó una puerta abierta a poder sorprender al Real Madrid la próxima jornada.

"El Madrid o el Barça son equipos muy difíciles pero también han perdido partidos y podemos ganar a un rival como el Real Madrid aunque sea complicado", concluyó el entrenador catalán.