Allegri: "El Barcelona sigue siendo el mejor equipo"

El técnico del Juventus Turín, Massimiliano Allegri, dijo este martes que el Barcelona, su rival de este martes en los cuartos de final de la Liga de Campeones, "sigue siendo el mejor equipo" aunque subrayó que los turineses tienen que creer en la posibilidad de eliminarles.

Allegri elogió además al tridente del Barcelona, formado por el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar Junior, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de mañana en el Juventus Stadium.

El técnico italiano declaró también que el Juventus necesitará buscar el gol en su campo, ya que no será fácil mantener la portería a cero ante el poder ofensivo de sus rivales.

"El Barcelona sigue siendo el mejor equipo, tiene a esos tres delanteros que te garantizan goles", dijo.

A pesar de exaltar el poder ofensivo de los catalanes, Allegri destacó que el equipo del técnico español Luis Enrique tiene dificultades en defensa.

"Mañana será igualado. Hay que tener equilibrio. En la ida, en casa, es bueno no recibir goles. Mañana tendremos que marcar porque será difícil que no nos marquen. El Barcelona tiene puntos débiles en defensa. Es la única manera para pasar, no se puede pensar en hacer dos 0-0", declaró.

En la rueda de prensa, Allegri hizo además una comparación entre el argentino Paulo Dybala, Messi y Neymar y mostró grandes expectativas sobre el primer citado.

"Paulo creció mucho y ahora cambió de posición. Pero son tres jugadores distintos. Messi es el mejor del mundo, y lleva tiempo siéndolo. Dybala es joven, puede crecer mucho y creo que con Neymar podrán ser los mejores en el futuro", aseguró.

Por lo que atañe al once que alineará este martes, Allegri informó de que tiene planeado jugar con un 4-2-3-1, con cuatro jugadores de características ofensivas.

"No digo la alineación pero los cuatro delanteros juegan todos, no veo porque renunciar a ellos. Serán dos grandes partidos, hay que jugarlos con la seguridad de poder pasar", dijo, refiriéndose a los argentinos Dybala e Higuaín, el croata Mario Mandzukic y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

El italiano opinó además que la eliminatoria de cuartos de final contra el Barcelona y la que medirá a Bayern Múnich y Real Madrid, serán dos eliminatorias de las que podría salir el ganador de la Liga de Campeones.

"Es una eliminatoria de cuartos importante, como también el Bayern Múnich-Real Madrid. Son los cuatro que pueden ganar, junto al Atlético Madrid. Serán cuatro grandes noches y tenemos que ser buenos y jugar partidos con gran serenidad y técnica", aseveró.

Allegri cerró su intervención deseándole suerte al italiano del Celta Vigo Giuseppe Rossi, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda el pasado domingo en el duelo perdido 0-2 contra el Eibar en LaLiga.