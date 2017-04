Layhoon Chan: "Mi dimisión estaba planificada desde hace algunos meses"

Layhoon Chan, presidenta del Valencia que este lunes anunció que abandonará el cargo con fecha 1 de julio, afirmó que su dimisión lleva planificada desde hace algunos meses y que forma parte de la estrategia de la entidad.

"He presentado mi dimisión como presidenta y consejera con efecto del final de esta temporada y Anil Murthy será nuevo presidente a partir del 1 de julio", dijo en referencia al hasta ahora consejero delegado.

"El consejo lo ha anunciado hoy para que Anil Murthy prepare la próxima temporada desde lo antes posible", agregó en una comparecencia ante la prensa sin preguntas la presidenta del Valencia, que asumió el cargo en diciembre de 2014.

"Hemos invertido 230 millones de euros en el club y nos sentimos comprometidos. En estos dos años, estar en el cargo ha sido un honor, pero también un privilegio", agregó.

Recordó que la temporada no ha terminado y que los jugadores se mantendrán concentrados en el trabajo para tratar de acabarla "de la mejor manera posible con victorias en todos los partidos".

Destacó la figura de su sucesor, recordó que lleva seis meses en Valencia, que habla castellano y se comunica bien, así como que va a trabajar a tiempo completo para el club.

"Ha llegado el momento de hacerme a un lado y de que los ejecutivos se centren en su trabajo. He formado parte de un proyecto que es como si fuera mi hijo. Cada mes me pasaba dos o tres semanas en Valencia y el club siempre estará en mi mente", dijo la todavía presidenta del Valencia.

"He sufrido tanto como cualquiera y he disfrutado mucho de las alegrías y buenos momentos", prosiguió Layhoon Chan, quien agradeció su colaboración a todos los estamentos del club, desde la plantilla profesional, a los aficionados y a la afición, los empleados, los ex jugadores, las peñas y los pequeños accionistas.

"Ahora vuelvo a Meriton, -la empresa de Peter Lim- pero dejo en Valencia mi segunda casa. Os echaré mucho de menos", concluyó la presidenta, que dejará el cargo a finales de junio.