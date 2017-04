Mascherano: "Queremos sacar un buen resultado para definir en Barcelona"

El futbolista argentino del Barcelona Javier Mascherano aseguró este lunes que su equipo, que se medirá mañana con el Juventus Turín, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, quiere "sacar un buen resultado" en Turín para facilitar el trabajo en la vuelta del Camp Nou.

Mascherano reconoció, además, que la pareja de delanteros argentinos del Juventus, Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, son futbolistas que pueden "romper un partido en una sola jugada", en la rueda de prensa previa al choque europeo.

El internacional argentino declaró que su equipo tendrá que salir mañana con la correcta determinación porque fallar en ese aspecto en estos partidos "penaliza demasiado".

"No tener un buen partido nos penaliza demasiado, así que esperemos tener un gran partido que nos acerque a nuestro juego. Queremos sacar un buen resultado para definir en Barcelona", aseguró Mascherano.

El internacional argentino mostró mucho respeto para el Juventus y destacó el poder de los turineses en su campo, donde no pierden desde hace 21 partidos europeos.

"Hay que tratar de tener en cuenta que nos enfrentamos a un equipo muy poderoso, que en su casa juega bien, tiene buenos números y de entrada empezarán con ganas. Hay que jugar bien en todas las líneas, tenemos que ser nosotros mismos, ser reconocibles en nuestro juego", explicó.

Mascherano se medirá con dos jugadores con los que comparte en vestuario en la selección argentina y dijo que habrá que concederles pocos espacios.

"Tanto Gonzalo (Higuaín) como Paulo (Dybala) son dos grandes jugadores. Tengo la suerte de conocerles y conozco su calidad. Hay que poner una atención especial en estos jugadores. Son futbolistas que pueden romper un partido en una solo jugada. No asustan pero le tenemos mucho respeto", aseguró.

Preguntado sobre la posibilidad de que el brasileño Neymar Junior reciba dos jornadas de sanción tras su expulsión en el duelo liguero contra el Málaga y que, de paso, se pierda el Clásico contra el Real Madrid, Mascherano contestó que en otros casos esas reacciones fueron castigadas con una sola fecha de suspensión.

"Habrá que ver lo que pasa, ha habido otros jugadores que solo recibieron una jornada de suspensión, eso se verá. Es muy fácil hablar desde sentados en un sillón y muy difícil tomar decisiones en campo", afirmó, refiriéndose al hecho de que Neymar haya aplaudido al colegiado tras recibir la roja.

"Cuando alguien está mal o entra en dificultad, nosotros le arropamos", agregó.

Por lo que atañe a los rumores que situaron a Mascherano lejos del Barcelona el pasado verano, el argentino dijo que está muy orgulloso por estar en el club catalán y que no piensa salir.

El zaguero admitió además que no sabe si jugará de titular en el partido de mañana aunque destacó que se siente cómodo en todas las posiciones en las que le alineó Luis Enrique este año.

"Me fui adaptando jugando por la derecha o marcador lateral en algunas ocasiones y con el tiempo me siento cada vez más cómodo. De pivote en el Barcelona no he jugado muchas veces pero siempre he dicho que es mi posición originaria y la en la que más me gusta jugar", dijo.