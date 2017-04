Filipe: "El objetivo es la final; hay muchísima ilusión, confianza y creemos"

El brasileño Filipe Luis, lateral del Atlético de Madrid, explicó este lunes que su equipo vive del "partido a partido" y no piensa más allá, pero habló abiertamente de que el "objetivo" es llegar a la final de la Liga de Campeones, por lo que tienen "muchísima ilusión y confianza".

"Queremos llegar a otra final. Vamos partido a partido y conocemos al entrenador, que ya ayer y hoy está preparando el próximo partido y no habla del fin de semana contra el Osasuna. Es así y siempre va a ser así. Vivimos ese partido a partido, pero nuestro objetivo es llegar a la final (de la Champions)", aseguró.

"Queremos estar ahí otra vez. Hay muchísima ilusión en el vestuario, hay muchísima confianza, creemos y con mucho respeto también. Vamos a darlo todo. Y, si no es posible, por lo menos lo habremos dado todo", prosiguió en rueda de prensa tras la sesión matutina de este lunes en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Es la mejor competición del mundo, siempre te motiva, da igual qué fase sea. Nosotros la afrontamos con mucha ilusión, se nota mucho el buen ambiente y la confianza que hemos recuperado. Estamos con mucha confianza para intentar pasar la eliminatoria. Estamos en nuestro mejor momento para afrontarla", añadió el lateral.

Enfrente estará el Leicester. "No creemos que seamos los favoritos. Para nosotros es casi mejor el tipo de rivales como el Barça o el Real Madrid que tienen el control de la pelota. No va ser fácil para nosotros, pero, por descontado, que para ellos tampoco lo va a ser. Será un gran reto para todos en esta eliminatoria", dijo.

Filipe abundó en las virtudes de su adversario: "Tiene jugadores muy buenos, tiene un equipo muy sólido, que se defiende muy bien. Nos recuerda a nuestro mejor Atleti. Sabemos que es muy complicado. Muchas veces jugamos mejor contra equipos que proponen el juego y tienen el balón y el Leicester es un equipo similar al nuestro".

"Es un rival que se defiende bien y sale a la contra. Está muy igualado. Vamos a tener que hacer un partido muy, muy completo, sobre todo no encajar goles, porque es fundamental", insistió el futbolista, que consideró que "no es normal el resultado" del equipo inglés este domingo, cuando fue derrotado 4-2 por el Everton.

Y habló de alguna de sus individualidades, como Jamie Vardy: "No le he visto tanto jugar, pero me recuerda mucho a Diego Costa porque pelea cada balón que hay en el partido. Gana los balones largos, tiene buen juego de cabeza, busca muy bien los espacios... También tienen a Ulloa, que jugó en España. Vamos a tener que estar muy concentrados en defensa. Son muy peligrosos".

"Uno de los mejores futbolistas con los que he jugado y contra los que he jugado es (Eden) Hazard (centrocampista del Chelsea). Es brillante. Pero el Leicester tiene a Mahrez, que hace algo similar a lo que hace mi excompañero. Puede ser el nuevo Hazard, tiene una gran calidad", analizó.

Filipe, a nivel personal, se encuentra "muy bien". "Tuve una lesión en noviembre que tarde casi dos meses en volver del todo. Ahora, me encuentro muy, muy bien, con mucha confianza, el estado de forma del equipo también ayuda, que la gente ayuda mucho en defensa, y parece que las cosas cuanto más juego mejor me van saliendo y me va pareciendo más sencillo jugar con mis compañeros", explicó.

"Ojalá pueda aguantar más años. Me está pareciendo cada vez más simple jugar. Ojalá pueda aguantar esos diez años que me pide el cuerpo", prosiguió.