Rossi: "Siempre trabajamos para conseguir tener un buen ritmo"

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), segundo en el Gran Premio de Argentina de MotoGP, que se disputó en el circuito de Termas de Río Hondo dijo tener "una gran motivación técnica en el equipo, siempre trabajamos mucho para conseguir tener el ritmo".

"Me gusta, teniendo ya una cierta edad, saber dónde voy y qué hago y me gusta mucho aprovechar todo el tiempo para poner a punto la moto para el domingo, aunque siempre es un riesgo no ser tan fuerte en los entrenamientos, me gustaría serlo un poco más", reconoció el piloto italiano.

"Sinceramente, después de la carrera de Qatar pensaba que iba a ser más competitivo en los entrenamiento aquí, pero en cambio he sufrido mucho y si bien como posición estaba más adelante, como ritmo no era muy rápido, aunque sí constante", aseguró Rossi.

"La carrera ha sido muy bonita, más que en Qatar, he sido más fuerte y ha sido más rápida pero he podido apretar hasta el final", indicó el piloto de Yamaha.

"Estoy trabajando mucho, me encuentro en forma y seguramente a mi edad es más difícil, y se necesita un poco más y es verdad que esta pista es un poco más fácil físicamente, pero hoy he visto que puedo apretar hasta el final, y eso que esta moto es más difícil para hacer el tiempo al principio, al menos para mí", afirmó.