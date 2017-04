Márquez: "La caída ha sido realmente extraña, sinceramente no sé por qué"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que se cayó en la cuarta vuelta del Gran Premio de Argentina de MotoGP, reconoció no saber los motivos de su caída al asegurar que "sinceramente no sé por qué me he caído, la caída ha sido realmente extraña".

"Sólo tenía 25 grados de inclinación, estaba casi recto en ese punto de la frenada, pero se me ha bloqueado de delante, posiblemente en un bache, porque en esa curva hay varios y por algún motivo el neumático no estaba preparado", explicó Márquez.

"Al final da igual por qué te caes, porque los cero puntos están ahí en el casillero y aún así, me sentía bastante bien sobre la moto y no estaba apretando demasiado, aunque la ventaja sobre el segundo en aquel momento ya era bastante grande, pero mi tiempo por vuelta era parecido al que se hizo después durante la carrera. Ha sido mi error", afirmó el piloto de Repsol Honda.

"Por supuesto, estoy muy decepcionado conmigo mismo. Sé que este tipo de errores pueden penalizar mucho en el campeonato pero ya está hecho y tenemos que pensar en la siguiente carrera", agregó Márquez.

"Por algún motivo siempre tenemos que elegir el neumático duro delantero y eso es algo que en la carrera te puede penalizar un poco porque asumes más riesgos y al final todos los pilotos Honda que quieren estar ahí tienen que escoger el duro", comentó Márquez.

"Dani y yo nos hemos caído, Cal ha podido mantenerse sobre la moto, pero al final es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, sobre todo en la aceleración, porque si ganamos tiempo en la salida de las curvas entonces podremos ganar tiempo en la frenada y si queremos sacar nuestra potencial, que es en la frenada, tenemos que montar ese neumático. Hoy no ha salido bien pero esperemos que en el futuro podamos entenderlo mejor", continuó Marc Márquez.

"Hoy he cometido un error y el año pasado no cometí ninguno hasta Le Mans, pero soy positivo ya que el campeonato es muy largo, aunque ya dije en Qatar, y lo voy a decir ahora, que los errores a principio de año penalizan mucho y que ha sido completamente mi error, por lo que le pido disculpas a mi equipo, le pido disculpas a Honda, pero somos humanos y tenemos que entender por qué y pensar ya en la siguiente carrera" recalcó el piloto de Repsol Honda.

Las diferencias respecto a Maverick Viñales han aumentado considerablemente en la clasificación provisional del mundial y al respecto Márquez señaló que "37 puntos son muchos, casi los mismos o parecidos a los que tenía en 2015. Son 37 y puntos que son muchos, aunque lo positivo es que quedan muchas carreras por delante".

"Está claro que estoy enfadado conmigo mismo, porque el error penaliza en el campeonato y sé que la regularidad es muy importante, pero al final nos hemos caído intentándolo, no nos hemos caído paseando", recalcó el campeón del mundo de MotoGP.