Pavlyuchenkova vence a la número uno y gana su cuarto título en Monterrey

La rusa Anastasia Pavlyuchenkova mostró su mejor juego en el tercer set para derrotar hoy por 6-4, 2-6, 6-1 a la alemana Angelique Kerber, primera del ránking mundial, y conquistar su cuarto título en el Abierto de Monterrey.

Pavlyuchenkova, campeona en 2010, 2011 y 2013, éste último con triunfo en la final sobre Kerber, se recuperó de puntos de rompimientos en los juegos tercero y quinto del set inicial y sacó provecho de los errores de la alemana para quebrarle el servicio en el décimo y tomar ventaja de 6-4.

Kerber se recuperó, con un 'drive' preciso y un buen revés de una mano consiguió 18 tiros ganadores y obligó a la rusa a cometer 16 errores no forzados para llevarse la segunda manga con un rompimiento en el tercer 'game' que desestabilizó a Pavlyuchenkova, otra vez sorprendida en el séptimo.

Tras el segundo quiebre en contra, la rusa tiró la raqueta contra el piso, se ganó un 'warning' y pareció fuera de sí; entregó el octavo juego sin esfuerzo y de ahí se fue a los vestuarios, de donde regresó diferente.

Desde el primer golpe en el tercer set se vio a una Pavlyuchenkova segura, que buscó los ángulos de la cancha, movió a Kerber y lanzó certeros disparos para quebrar en su primera oportunidad, en el segundo 'game'.

A partir de ahí hubo una sola jugadora en el partido, la rusa que confirmó el quiebre y rompió otra vez el saque de la alemana en un cuarto juego polémico en el que se sintió la ausencia del 'ojo de halcón' para aclarar jugadas dudosas que reclamaba la alemana.

Con el 4-0 la final tenía su destino marcado; Pavlyuchenkova mantuvo su saque, la rival hizo lo mismo y en el séptimo la rusa aseguró la victoria por 6-1 para adjudicarse el título y llevarse un premio de 43.000 dólares, además de 280 puntos para el ránking de la WTA.

"No sé qué pasa conmigo en Monterrey, me va bien y me gusta, el año que viene regreso, por supuesto; agradezco el apoyo de la gente en este partido duro", dijo la ganadora.

Después del Abierto de Monterrey, celebrado en cancha rápida, tanto Kerber como Pavlyuchenkova intervendrán en la gira en polvo de ladrillo previa al Abierto de Francia, uno de los cuatro 'Grand Slam' del año, programado a partir del 22 de mayo.