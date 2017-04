Viñales: "hemos hecho un buen trabajo y hemos preparado muy bien la carrera"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), vencedor del Gran Premio de Argentina de MotoGP en el circuito de Termas de Río Hondo, afirmó al término del mismo que habían hecho con todo el equipo "muy buen trabajo, hemos preparado muy bien la carrera".

"La moto está funcionando muy bien", continuó Viñales, quien sobre la posibilidad de alcanzar a Marc Márquez explicó: "Creer que tienes algo más siempre es difícil, porque todos los pilotos damos nuestro ciento por ciento al principio, sabía que si la moto me respondía y calcaba el ritmo que tenía en los entrenamientos podía llegar a Marc pero ha sido una lástima la caída, inesperada, pero espero que no tenga ninguna lesión y que esté bien".

En cuanto a la carrera, Maverick Viñales explicó: "Con el neumático delantero me sentía muy bien, incluso en los últimos libres apretando la moto al máximo me sentía bien, cómodo, pero detrás iba bajando cada vez más el rendimiento del neumático y había que tener cuidado, sobre todo en la curva seis, la larga de izquierdas, para no quemar el neumático".

Viñales cuenta ya con una ventaja de 37 puntos respecto a Marc Márquez, pero reconoció que, aunque hay una gran diferencia aún es pronto: "Hay que seguir así, carrera a carrera, y dar el ciento por ciento y es muy importante no perder de vista que es tan solo la segunda carrera".

Viñales explicó que no salió desde una buena posición pues dijo que no estaba "en el mejor sitio porque estaba en lo sucio, pero he salido, no me ha pasado nada, me he mantenido sexto y por dentro he visto que podía ganar posiciones y así lo he hecho, y luego a Abraham por fuera en la curva dos, así que contento porque puedo pasar rápido a los pilotos con la Yamaha y eso que puedas imponer el ritmo".

Ahora toca el circuito de Austin, en donde siempre ha ganado Marc Márquez y por eso Viñales dice que será una buena prueba ya que ese reto "siempre motiva, intentaremos sacar el ciento por ciento de nuestra moto y sabemos que si lo hacemos estamos para luchar por la victoria".