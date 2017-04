Ejército regalará un viaje al mar a casados en medio de la tragedia

Pudieron aplazar la boda porque se les ahogaron las argollas, el vestido de boda, pero en medio de la tragedia quisieron sellar su pacto de unión y contrajeron matrimonio este jueves, cuatro días después del desastre en Mocoa donde Sandra Mena, la novia, se salvó porque se trepó a un árbol de aguacate.

Edimer Portilla, soldado profesional desde hace cuatro años, recibió una llamada telefónica este sábado. Al otro lado del teléfono lo saludaba el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército. Lo felicitó por su boda y le entregó una noticia que le duplicó la alegría: El Ejército le regalará la luna de miel a Santa Marta durante una semana.

"No podía creerlo, qué detallazo de mi General. Lo que a mí más me emocionó fue su llamada. Casi lloro de la felicidad", cuenta el militar que se casó con un jean, camiseta y tenis, lo único que le quedó del desastre.

Sandra, de 23 años, no ha montado en avión y no se imagina cómo se sentirá volar. "Dios mío eso debe dar susto, pero no creo que más que el que viví cuando luché contra el lodo para no dejarme hundir", expresa.

La pareja de víctimas por la avalancha en Mocoa no conocen el mar, "lo imaginamos grande, azul, muy azul", coincide la pareja.

Por ahora, empezarán por comprar vestido de baño "porque el único que tenía el lodo se lo llevó", narra Sandra.

Edimer agradeció el gesto del Ejército, dijo que le servirá para despejar su mente y olvidar lo ocurrido. Sin embargo, tiene otro sueño: "conocer en persona al general Alberto José Mejía, comandante del Ejército".