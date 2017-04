Un domingo triste de mercado en Mocoa

Madrugaron. No entraron a la galería porque no hay puertas, ventanas ya que se las devoró el río. Al lado, en medio del lodo, se instalaron con sus improvisados cambuches.

Pedazos de cartón están en el suelo. Encima los productos: plátanos, yucas, zapotes, tomates. "No trajimos mucho. No quieren comprar. No hay plata. Esto es una tragedia", dice Ana Belén Gómez, mientras llora.

Hay 30 vendedores. Los otros 30 no están. Algunos murieron, otros huyeron por temor al río sangoyaco.

"No tenemos agua, luz, no hay comodidad para trabajar. Hoy he vendido solo tres panelas en toda la mañana. Y barata porque está mojada, es la que logré salvar. Toca bajarla de precio". Un panelón pasó de 6 a 5.000 pesos.

"Esto está duro, hay gente fracasada. Hoy he vendido un kilo de yuca. La yuca a 1.00, plátanos, seis por 2.000 pesos. A eso lo vendíamos", cuenta María Clemencia Hermosa.

Trabajan expuestos al agua, al sol, al polvo y al barro. "Los precios, en algunos casos, están iguales. No nos aprovechamos de la gente. Solo la verdura está cara, el cilantro- por ejemplo- está a 35.000 el atado. Esperamos que la gente comprenda. El plátano pasó de 22 a 25.000 medio bulto. La cebolla cabezona está a 100.000 el bulto, estaba en 80.000. El tomate está a 50.000 la caja cuando antes de la tragedia lo conseguíamos a 32.000".

Los vendedores de pescado seco- por el inicio de la Semana Santa- dicen que no tendrán futuro en ventas.

"No hay plata, la gente prioriza sus recursos y no les da para comprar pescado seco", cuenta Fulgencia Arango.

Otros vendedores son más optimistas y creen que les comprarán porque así haya tragedia los vivos seguirán comiendo y comprando.