Advierten que la ley de víctimas podría estar desfinanciada

El senador Juan Manuel Galán quien además es el presidente de la comisión de seguimiento de la ley de víctimas que fue aprobada en 2011, aseguró que precisamente ha encontrado que a la iniciativa le están faltando recursos para cumplir las metas.

“Esta ley de víctimas fue presupuestada para cuatro millones de víctimas y ya van más de ocho millones registradas. Ya se ha gastado más del 91% del presupuesto asignado y eso quiere decir que la ley está desfinanciada y no se cumplirán con los objetivos de reparar globalmente a las víctimas”, dijo Galán.

Así mismo, expresó preocupación porque en la implementación de los acuerdos no se ha tenido en cuenta a las personas que habitan en las regiones más apartadas del país, pero que sí han sentido el impacto de la guerra en Colombia. “Estamos en riesgo de que el proceso de paz se convierta en una frustración histórica en el país si no reaccionamos a tiempo. Esto no es solo un blindaje jurídico ni el reconocimiento de los actores del conflicto, se están dejando por fuera a las víctimas y a los territorios”.

Por esa razón, el legislador pidió que se inicie de inmediato con el estudio de las normas que pondrán en marcha lo acordado en el punto agrícola del acuerdo. “El 75% de los habitantes de las zonas rurales de Colombia apenas poseen el 5% de la tierra, si no cambiamos las condiciones de la propiedad de la tierra este proceso no tendrá garantías de no repetición”.

Por ahora el Gobierno no ha respondido a la advertencia que ha hecho el senador Galán sobre los recursos de la ley de víctimas.