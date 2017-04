Madres de Soacha reiteran llamado para que los militares de falsos positivos no se beneficien de la JEP

Una semana después de que la justicia ordinaria condenara a 21 militares por el asesinato de cinco jóvenes de Soacha, la madres de los falsos positivos lanzaron un llamado al secretario de la Justicia Especial para la Paz –JEP- para que rechace la solicitud de los militares condenados por falsos positivos que deseen acogerse a la jurisdicción.

“Confiamos en Dios y esperamos que no vaya a ocurrir eso porque desde el principio ellos no quisieron contar la verdad”, dijo Carmenza Gómez una de las madres de Soacha.

Idali Garcera, perdió a su único hijo hace nueve años, el Ejército lo presentó como un guerrillero muerto en combate, “yo no podría perdonar porque a mí me duele mi hijo, era lo único que yo tenía y aún me duele”

Las madres de Soacha califican como un premio, el ingreso de los militares de falsos positivos a la JEP, esta semana Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales y de derechos humanos también rechazaron esa posibilidad.

Al respecto, el fiscal Néstor Humberto Martínez y la juez especializada que condeno a 21 militares y un coronel por falsos positivos, señalan que la justicia ordinaria debe seguir operando hasta que no esté creada la JEP.