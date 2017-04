Nacho: "Gracias a Pepe soy mucho mejor jugador y mejor persona"

Nacho Fernández, jugador del Real Madrid, acudió a la celebración del veintinueve aniversario de la peña 'Ramón Mendoza' y allí tuvo unas palabras hacia los aficionados desplazados y hacia Pepe, homenajeado en la cita y cuya salida podría producirse a final de temporada.

"Cada vez que salto al campo me siento un jugador muy importante, el cariño que recibo de todos vosotros es muy especial. Especial es también el día de hoy porque es un acto de despedida para Pepe", apuntó.

"Me quedaría corto de palabras para describir a este pedazo de central, de amigo y de persona. He aprendido mucho de él. Es verdad que llevo muchos años jugando con él pero cuando subí era un chavalín y de él he aprendido en cada partido y en cada entrenamiento", añadió.

En la misma línea indicó durante el evento celebrado en Alcalá de Henares: "Gracias a él soy mucho mejor jugador y mejor persona. Te deseo que te vaya muy bien en el futuro y sabes que aquí tienes un amigo para todo".