[Video] Al ritmo de Nicky Jam, Vin Diesel pone a bailar a los españoles

Vin Diesel conocido en el mundo del espectáculo por la interpretación de Dominic Toretto en la saga cinematográfica The Fast and the Furious (Rápidos y Furiosos), estuvo en un show español donde puso a bailar a todos la canción del cantante urbano.

El público de “El hormiguero” se vio muy entusiasmado cuando Vin animó el lugar al ritmo de Nicky Jam.

El actor Vin Diesel y Niccky Jam mantienen una excelente relación de amistad, este año el actor estadounidense llegó a Colombia para asistir a la boda del cantante.

All love... Una publicación compartida de Vin Diesel (@vindiesel) el 6 de Abr de 2017 a la(s) 2:30 PDT