Viñales: "Me gusta la primera línea, con un sexto no puedo estar contento"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), acabó sexto los entrenamientos para el Gran Premio de Argentina de MotoGP en el circuito de Termas de Río Hondo y por ello reconoció que le gusta "estar en primera línea, con un sexto nunca se puede estar contento".

"Aún así estoy satisfecho porque creo que hemos hecho un buen trabajo la primera vez que rodamos en agua con la Yamaha y me he sentido bien, pero lo importante es ser la primera Yamaha, porque sabemos que Valentino (Rossi) es un mago del agua y estar delante de él es un buen resultado y significa que hemos hecho un buen trabajo, aunque la estrategia no ha sido la mejor", explicó Viñales.

"Me he guardado la goma blanda para el final y estaba muy seca la pista, así que no la he podido exprimir al máximo y teníamos aún margen de mejora", relató el piloto de Yamaha, si bien aclaró que tenía que intentar "ser más astutos y encontrar una buena puesta a punto para rodar en agua".